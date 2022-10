Dostálek o Řezníčkovi i práci se Ševčíkem: Neskutečný servis

Trenér Zbrojovky očekával, že na ně Pardubice vlétnou, což se mu i potvrdilo, nicméně byl spokojený s reakcí svého týmu. „Čekali jsme, že na nás soupeř vytvoří ze začátku utkání tlak, že nás budou presovat, budou chtít získávat balony před naším vápnem a že nás budou chtít dostat pod tlak, myslím si, že jsme se z toho dobře vymanili tím, že jsme drželi balon, hodně jsme to otáčeli přes středové hráče,“ řekl kouč Brna. Pardubice nastřelily v 18. minutě břevno, což vedlo ke zvýšení koncentrace hostů. „V prvním poločase jsme přežili krizový moment, když soupeř nastřelil konstrukci branky. Od toho momentu jsme začali být malinko pozornější. Hráče jsme upozorňovali, ať máme odražené balony a z toho jsme přecházeli do rychlých protiútoků,“ hodnotil Dostálek.

Ustáli jste kritickou fázi podzimu, do zápasu jste šli se sérií tri porážek v řadě…

„Nepřipouštěli jsme si nějaký tlak. Nebrali jsme to tak, že bychom museli v dnešním zápase jednoznačně zvítězit. Pořád sami sebe bereme jako nováčka v soutěži. Měli jsme výborný vstup do sezony, nasbírali jsme pár bodů, body které jsme ani možná nečekali, že můžeme získat. Teď bylo potřeba s hráči pracovat trošku jinak než v úvodu soutěže. Jsme pracovitý, poctivý mančaft, hráči jsou zdravě naladění.“

Co říct k Jakubu Řezníčkovi? Nejproduktivnější hráč soutěže, nejlepší střelec.

„Je to pro něho naprosto skvělé i pro celé mužstvo. Jeho góly nám přinášejí vítězství a body do tabulky. Je to souběh, že on ty góly dává, hráči mu je skvěle připravují. Před všemi brankami tam měl neskutečný servis, který tam možná v předchozích zápasech chyběl. Je to rozený střelec, který se umí orientovat ve vápně, všechny góly dal s hlavou nahoře.

Ten servis souvisí s výkonem Michala Ševčíka. Pomohl tah, když jste ho dvakrát vystřídali dřív?

„Michal je hráč, se kterým se musí pracovat trochu jinak než s ostatními. Je potřeba s ním hodně komunikovat, o to se samozřejmě snažíme. Je to mladý hráč, který má nárok na výkyvy ve výkonnosti. To, že je reprezentant do 21 let, ještě neznamená, že každý zápas bude tahounem týmu. Na to tam máme jiné hráče, Michala v tomhle vychováváme, je hodně zajímavý, chceme, aby byl to ceněné zboží. To, že občas nedostane příležitost, se samozřejmě taky může stát, nebo že je stažený ze hry v průběhu zápasu, není důvod, že bychom tomu hráči chtěli ubližovat spíš naopak.“

Je to i chytrost Řezníčka, to jak se choval před všemi střelenými góly?

„Ty situace on má, občas je to pro trenéra na zbláznění, když nezavře třeba ty prostory, které by měl. Kdyby před prvním gólem Ševčík ten souboj prohrál, tak se míč odrazí ke stoperovi soupeře a ten ho může v klidu vyvézt a Řezníček by byl za zády. Před druhým gólem se tam Řezňa dostal v perfektní čas a tím, že měl Michal hlavu nahoře, tak na to obrana nedokázala zareagovat.“

V první půli jste zažili podobný scénář jako minule s Hradcem, přežili jste tutovku, pak jste dali gól, co bylo tentokrát jinak?

„Především jsme dohráli první poločas vítězně. V Hradci jsme dostali gól do poločasu, bylo to 1:1, tím jsme soupeře vrátili do hry. Dnes jsme po našem vstřeleném gólu mohli znovu inkasovat, byla tam situace, kdy soupeř frnkl po levé straně, my jsme to hasili až odkopem na roh. Zase jsme se dostali do problémů, ale tím, že jsme to přečkali a zbytek poločasu dohráli ve vedení, tak byl o poločase prostor na uklidnění hráčů.“