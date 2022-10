Baník zatápěl Plzni, ale sráží ho chyby. Gól jsme si dali sami, mrzelo Hapala

Jak vnímáte prohru 1:3 z Plzně?

„Převládá zklamání z výsledku. Nepředvedli jsme vůbec špatný výkon, nevím, zda v Plzni hrálo v rámci ligy v poslední době mužstvo, co mělo tolik gólových šancí. Ráz zápasu hodně určil jeho úvod. Plzeň měla velkou šanci hned na začátku, po naší chybě jsme dostali první gól. Když jde mužstvo, jakým je Plzeň, do vedení, je to pro něj velká výhoda. Ale my jsme se nevzdali ani za stavu 0:2. Věděli jsme, že pokud dáme kontaktní gól, jsme ještě schopni se zápasem něco udělat. Ale naše šance jsme neproměnili a výsledek je takový. Od výkonu se určitě dá odrazit do dalších zápasů. Pokud příště proměníme šance, posune nás to zase jinam.“

Čím si vysvětlujete chyby vzadu?

„Situaci u prvního gólu jsme měli vyřešit jinak, třeba to obehrát přes gólmana. Jenže jsme míč zahráli středem a hráči Plzně to vystihli, jsou rychlí, dynamičtí. Byla to naše chyba, dali jsme si gól prakticky sami a nabídli soupeři vedení. Při druhém gólu šla přihrávka malým vápnem, to by se také nemělo stávat.“

Co vám chybělo u proměňování šancí?

„Nemyslím si, že to bylo o štěstí, možná tomu chyběl větší důraz. Jde o kvalitu v provedení koncovky. Šance jsme měli, opakuje se to, také proti Budějovicím mohl zápas skončit výhrou. Musíme na tom zapracovat, ale jam jsem říkal - náš výkon byl velice slušný.“

Proč jste střídal Ladislava Almásiho, do té doby vašeho nejnebezpečnějšího hráče?

„Trošku mu docházely síly, chtěli jsme to oživit dalším útočníkem. Rozhodli jsme se tak, ale asi to moc nepomohlo. Dostal se do gólových situací a vstřelil branku, ale rozhodli jsme se tam dát další útočníky, proto je tady máme.“

Vnímáte od chvíle, co jste u týmu vystřídal Pavla Vrbu, herní posun mužstva?

„Je to tak. Druhý poločas jsme ještě stupňovali tempo, jsem rád, jak se s tím hráči rvou. Náš výkon nebyl vůbec špatný. Když pominu chyby, jaké musíme eliminovat a koncovku, zápas pro nás vyzněl velice dobře.“

Projevila se na výsledku síla a herní sebevědomí Plzně?

„Má velice zkušené a kvalitní mužstvo, koncovku zvládli velice dobře, zatímco my ne. Musím říct, že Plzeň také velice dobře bránila, to je vždycky zdobilo, nedostávají moc gólů.“

Zachránil Plzeň svými zákroky Jindřich Staněk?

„Je to reprezentační brankář, Plzni určitě pomohl. Kdyby nebyl v brance, možná jsme v prvním poločase nějaký gól dali.“