Plzeň tlačí na pražská „S": Překonala Spartu, Vrba a Limberský na tribuně

V týdnu výsledky pokulhávají, o víkendu už to bývá lepší. Asistent trenéra Pavel Horváth na svém twitterovém účtu vystihl aktuální rozpoložení plzeňské Viktorie. Západočeši v sobotu zareagovali na vyřazení z MOL Cupu proti Hlučínu (3:4) a ve šlágru FORTUNA:LIGY přetlačili Baník 3:1. Natáhli ligovou sérii bez porážky na 34 zápasů, čímž v historických tabulkách překonali Spartu. Kaňkou je zbytečné vykartování Jhona Mosquery, což zkritizoval trenér Michal Bílek. Utkání spolu s Davidem Limberským sledoval na tribuně i odvolaný kouč Baníku Pavel Vrba.

Přepínání na ligové kolbiště zvládají plzeňští fotbalisté výtečně, což potvrdili výhrou 3:1 proti Baníku. Natahují klubovou rekordní šňůru bez ligové porážky. Celkem jde už o 34 zápasů, naposledy ve FORTUNA:LIZE ztratili téměř před rokem - 31. října na Slavii (0:2). Aktuální sérií už překonali nejlepší výkon Sparty (33 zápasů), absolutním rekordmanem je Slavia (54 utkání).

„Série bez porážek znamená, že jsme v tabulce hodně vysoko. Je nesmírně důležité, že jsme po každém zápase v Lize mistrů zvládli ligové utkání. Ukazuje to na sílu kolektivu, který tady je. Všichni si uvědomujeme, o co hrajeme. O nejpřednější příčky a zase o evropské poháry na příští rok,“ pochvaloval si po výhře nad Baníkem trenér Michal Bílek.

Plzeň drží vedení v tabulce a tlačí na pražské rivaly. „Někdo určitě ztratí, to je pro nás dobrá zpráva,“ usmíval se kouč Viktorie při dotazu směrem k nedělnímu derby.

„Spartu čekají velmi těžké zápasy – po Slavii má doma Slovácko a pak hraje u nás. Tam se hodně ukáže, jak bude tabulka vypadat směrem k jarní části. Musíme se soustředit na sebe, abychom zvládali utkání, jaké jsme sehráli dneska. Proti těžkému soupeři jsme vyhráli i v době, kdy to od nás po herní stránce nebylo chvílemi ideální.“

Bílek narazil na solidní představení Baníku. V první půli si vytvořil dvě velké šance (Almási, Tetour), domácí zachraňoval perfektní gólman Jindřich Staněk. Ostravský celek víc držel míč (61:39 %), vyslal celkem 20 střel oproti 14 plzeňským, byť v přímých pokusech na bránu zvítězila Viktoria 8:4.

„Nepředvedli jsme vůbec špatný výkon, nevím, zda v Plzni hrálo v rámci ligy v poslední době mužstvo, co mělo tolik gólových šancí,“ hodnotil kouč Baníku Pavel Hapal. „Druhý poločas jsme ještě stupňovali tempo, jsem rád, jak se s tím hráči rvou. Určitě se od toho dá odrazit do dalších zápasů. Pokud příště proměníme šance, posune nás to zase jinam.“

Pavel Vrba s Davidem Limberským a jeho ženou Lenkou na fotbale v Plzni • Foto Instagram Lenky Limberské

Počínání Baníku sledoval v Plzni ve VIP prostorech i odvolaný kouč ostravského celku Pavel Vrba, jenž zažil největší úspěchy právě v Plzni. Doprovod mu dělal explzeňský obránce David Limberský s manželkou Lenkou.

Kaňku pro Viktorii znamená zbytečné vykartování Jhona Mosquery. Gólem pečetil skóre na konečných 3:1 a v euforii přetáhl dres přes hlavu. Pod ním měl na triku napsaná tři jména – Zuzana (manželka), Sofia (první dcera) a Sara (novorozená dcera, která se narodila v týdnu). Sudí Dominik Starý správně vytáhl žlutou kartu, pro Mosqueru čtvrtou v ligové sezoně. Znamená stopku na následný duel ve Zlíně, ale zase jistotu, že si trest odpyká před dalším šlágrem proti Spartě.

„Je to hovadina, jednoznačně. Bude postih. Chápu, že to v emocích může ujet, ale na takové karty si hráči musí dávat pozor. Pak nám může někdo vypadnout na zápas, když ho budeme potřebovat,“ zlobil se po utkání jindy zdrženlivý Bílek.