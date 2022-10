Horejš si maže Van Burena, prohloubil krizi Jablonce: Pelta byl i v kabině

Čtyři zápasy v řadě nezvládl fotbalový Jablonec. Ani v jednom nedal gól. Jednou padl v poháru s druholigovým Vyškovem, třikrát v lize. Ve 13. kole si dojel pro prohru 0:2 do Liberce, musí tedy překousnout neúspěch ve velkém derby.

Čekalo se, čekalo, že majitel Miroslav Pelta rázně zasáhne. Už dvakrát přemýšlel směrem, který tuze ohrožoval pozici kouče Davida Horejše. Přesto je v Jablonci zatím klid - boss je však dozajista ve střehu.

„Komunikujeme defakto každý den. I před derby byl v kabině,“ popisuje Horejš. „Co nám řekl? To bych si nechal pro sebe,“ navázal. „Tlak samozřejmě cítím, to jsem říkal už po minulé prohře s Plzní. Ale chci se od toho oprostit. Nabádám hráče, aby to neřešili. Řešíme věci, které můžeme ovlivnit. Víme, že fungujeme dobře, což bylo vidět i proti Liberci,“ přesvědčoval.

Je zvláštní něco takového tvrdit po prohře, ale Jablonec byl opravdu na šance lepší. Jenže v liberecké bráně byl skvělý Olivier Vliegen, navíc zelenobílé souží koncovka už delší dobu. „Potřebovali bychom Lewu,“ vzkázal do Barcelony Robertovi Lewandovskému kapitán Jan Krob, že je žádán na jiné adrese. Pak přiznal, jak těžce nese neúspěchy poslední doby: „Zeptejte se manželky. Musíme za to vzít my starší.“

Slovanu zkušení zafungovali. První branku dal Michael Rabušic, jenž naskočil v základu poprvé v sezoně. „Když jsem před jedenácti přišel a byl nový, tak mi kluci jako Jirka Štajner nebo Honza Nezmar vštěpovali, že jde o všechno, což my se teď snažíme předat na další kluky,“ vyzdvihl význam střetu s Jabloncem.

Radami matadorů se řídí, v derby dal už čtvrtý gól, čímž oba nezapomenutelné útočníky dorovnal na čela klubové tabulky.

Liberec - Jablonec: Nacvičený signál po rohu vyšel. Rabušic otevřel skóre Video se připravuje ...

Jako druhý skóroval Mick Van Buren, jenž si osmou brankou zase vylepšil sezonní maximum v české elitní soutěži. „Van Burena si maži z telefonu,“ pronesl s nadsázkou, ale i maličko hořce trenér Horejš.

„Staral jsem se o něj a on mě poklidil. Máme spolu obrovský vztah. Když byl v Budějovicích, byl zraněný, jezdili jsme spolu na kole. Přeju mu, ale mohl si to nechat na jindy,“ doplnil. Ostatně také Rabušic kopal pod Horejšem v Budějovicích…

Dynamo, kde Horejš trénoval první tým téměř sedm let, bude navíc dalším soupeřem Jablonce, který se během posledních tří kol před zimní pauzou potřebuje zvednout. Jinak by mohl být Pelta mnohem ráznější.