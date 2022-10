Masopustova žena zpívala před derby hymnu. Manžel: Jsem na ni pyšný

Jeho žena Hana před zápasem odzpívala zvyklost všech derby – českou hymnu. A on pak válel jako celá Slavia, levačkou do šibenice zvyšoval na 3:0. Lukáš Masopust zažil výjimečný večer vyšperkovaný konečnou výhrou 4:0 nad Spartou. „Jsem na manželku pyšný, prostě nádherný večer,“ rozplýval se Masopust.

Co se vůbec člověku honí hlavou, když jeho žena krásně zazpívá hymnu, a vám se pak daří na hřišti jako týmu i osobně, derby vyhrajete 4:0?

„Já se nejdřív trochu bál, že kdyby se nám ten zápas nepovedl, že to třeba dostanu nějak sežrat, že si tu manželka zazpívala… Bohužel to tak občas bývá… Ale byl to prostě nádherný večer, jsem šťastný, že se manželce splnil její sen, všichni ji chválili, za to jsem moc rád.“

Jak vlastně žena přišla k tak krásnému hlasu?

„Děkuju. (směje se) Jsem na ni moc pyšný. Odmala chodila na zušku, pak studovala konzervatoř v Praze, zkoušela i nějaké muzikály, což se jí bohužel nepovedlo. Ale zase se nám povedly dvě krásné děti, tak od toho musela na nějaký čas upustit. Díky Míšovi (Michal Býček, tiskový mluvčí Slavie), že to spunktoval, že se to povedlo celé dát dohromady a mohli jsme si to užít.“

Vy sám si občas nebrouknete?

„Jo, zpívám a žena se mi směje.“ (směje se)

Jaké je vyhrát derby nejvyšším rozdílem v historii samostatné české ligy?

„Já to ani nevěděl, musel mi to říkat Míša po zápase. Je to super, jsem za to pochopitelně rád a myslím, že se na tyhle časy ve Slavii bude jednou krásně vzpomínat, co všechno jsme tady dokázali a uhráli.“

Slavia - Sparta: Kovář slabě vyboxoval míč, Masopust mu ho vrátil z dorážky, 3:0 Video se připravuje ...

Byl to ideální výkon?

„Plnili jsme od začátku přesně to, co jsme chtěli, hrát náročný, nátlakový fotbal, byli jsme odměněni čtyřmi góly, pak jsme si zbytek pohlídali a dohráli zápas, jak jsme chtěli.“

Velkou roli hrály souboje, které jste ovládali, za ty vás ale trenér Jindřich Trpišovský v minulých zápasech kritizoval. Co jste změnili?

„Přesně tak, my už jsme z těch soubojů sami byli takový rozebraní, nepovedlo se nám to ve dvou zápasech po sobě, dávali jsme si na tom pak tolik záležet, možná jsme nad tím až moc přemýšleli, ale nešlo nám to. Teď jsme se vrátili víc k našemu naturelu, Aiham a Taras si to vzali i víc podle sebe a uhrávali to skvěle. Klobouk dolů před nimi, jak to zvládli.“

S jakými pocity se teď díváte na tabulku, když jste odskočili Spartě?

„Jsme rádi, že Sparta nešla před nás. Plzeň je před námi a má zápas k dobru, ale my po minulém podzimu taky vedli tabulku a náskok jsme ztratili. Sezona je ještě dlouhá, půjdeme zápas od zápasu a věřím, že to zvládneme.“