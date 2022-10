Trpišovského agent: Nabídek z ciziny měl dost, musí být jazykově vybavený

Kouče Slavie považuje za jednoho z mála českých fotbalových trenérů, kteří mají šanci prosadit se v zahraničí. „Nabídek měl dost,“ prozradil agent Jindřicha Trpišovského Jiří Müller v pořadu Česká ulička na O2 TV Sport . Co je potřeba, aby opravdu uspěl, a šel by „ven“ i se svým týmem?

„Myslím, že Jindra je jeden z mála trenérů, kteří mají nějakou možnost nebo pravděpodobnost, že by se v zahraničí mohli opravdu prosadit,“ říká Jiří Müller s tím, že za zahraničí v tomhle případě považuje západní Evropu.

„Jsem přesvědčený o tom, že by se tam dokázal prosadit. Ale stejně jako u trenérů, kteří přicházejí sem, nebo hráčů, dokud nebude výborně jazykově vybavený, stejně jako jeho tým okolo, tak pravděpodobnost, že uspěje, se zmenšuje,“ ví jeden z výrazných českých agentů. V takovou chvíli by se mohlo stát, „že za půl roku, za tři měsíce by byl nazpátek a všechno by bylo pryč.“

Každopádně teď má Jindřich Trpišovský stále platnou smlouvu ve Slavii - do konce aktuální sezony a navíc dvouletou oboustrannou opci. „Druhá věc je chuť to opravdu zkusit - těch nabídek měl dost,“ vyzdvihuje Müller. Šéf agentury ESAM také Michalu Hrdličkovi v České uličce potvrdil, že na případnou zahraniční štaci by JT vyrazil se svým trenérským štábem.

„Každý trenér, i v české lize, by měl mít svůj tým. Když pozorujete přestupy trenérů v Česku, tak mě vždycky dostává, že málokdo má svého asistenta, málokdo má svůj tým,“ zamýšlí se Müller. „A bohužel jsou tak strašně rádi za to, že dostanou práci, že je jim v uvozovkách úplně jedno, kdo bude jejich asistent, což je ta největší chyba,“ má jasno.

„Potom do roka končí, protože nemají ten svůj mančaft, o který se můžou opřít, a mají - za mě - takzvaný kejvače, kteří tomu hlavnímu trenérovi odkývou všechno, protože jsou zase rádi, že mají tu práci...“ popisuje Jiří Müller svůj pohled a rozhodně dodává: „Takže když Jindra kamkoliv půjde, tak půjde se svým týmem.“

