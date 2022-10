INSIDER Petržela: Sparta, to je strašně málo, na titul nemá. Jde to za Priskem

Sám hlavně při působení v ruském Zenitu Petrohrad zažil, jaké to je snažit se prorazit coby trenér v zahraničí. A i touhle optikou sleduje Vlastimil Petržela angažmá dánského kouče Briana Priskeho ve Spartě, jímž otřásl drtivý debakl 0:4 v derby se Slavií. „Věřil jsem mu, jenže žádný vývoj nevidím. Sparta už nebude mít šanci zasáhnout do boje o titul,“ říká v dalším díle videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. Zároveň Petržela nepatří mezi ty, kdo hlavní problém na Letné vidí v klubovém vedení, respektive sportovním řediteli Tomáši Rosickém, potažmo v kvalitě týmu. „O něm to není, s tímhle kádrem musí přijít zlepšení. Jsem šokovaný tím, jak se všichni obouvají do Rosického. Hlavní vliv na mužstvo má trenér,“ nebere v ochranu svého kolegu.