Sparťanské hříchy pod Priskem: herní způsob, vratká defenziva i psychika

Reálná síla kádru

Bylo to téma za Václava Kotala, Pavla Vrby a otevírá se i v éře Briana Priskeho. Je kádr Sparty dostatečně kvalitní na to, aby s ním bylo možné splnit dlouhodobé cíle klubu, tedy návrat na český trůn a do Ligy mistrů? Pod dojmem výbuchu v derby se nabízí jednoduchá odpověď, že zkrátka a jednoduše není. Že v něm je řada děr a nedostatečně personálně vyřešených pozic. A to i po letním přestupovém období, ve kterém byli Pražané velice aktivní. Jenže…

Jakub Jankto s Janem Mejdrem se zatím jeví jako průšvih, Kryštof Daněk po nadějném startu výkonnostně klesl, Lukáš Sadílek s Jaroslavem Zeleným se mezi opory mužstva nezařadili. To samé platí pro Jana Kuchtu, jenž sice už čtyři góly dal, ale zatím se víc pere sám se sebou.

Přísnější měřítko snese pouze Asger Sörensen. „O posílení bych nemluvil. Hráči, které v létě Sparta udělala, byli spíš na doplnění kádru. Vyloženě posila, která by nás všechny oslnila a patřila by mezi nejlepší borce v lize, nepřišla žádná,“ míní expert Stanislav Levý. Nástupci Adama Hložka a Dávida Hancka, tedy ryzích opor, viditelně chybí.

9

Tolik nových hráčů během léta přivedla do kádru pražská Sparta.