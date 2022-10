ZLATÁ PÍŠŤALKA: Díky bohu za VAR v Boleslavi! Zelinka derby zvládl 

13. kolo fotbalové FORTUNA:LIGY je za námi. Jaké bylo z pohledu sudích? Nejlépe si vedl zkušený arbitr a vedoucí muž pořadí Zlaté píšťalky Miroslav Zelinka. Ten si úspěšně poradil s derby pražských „S“. Naopak radši ani nedomýšlet, jak by dopadl duel Mladé Boleslavi s Bohemians, kdyby na stadionu nebylo k dispozici video. VAR opravil celou řadu přehmatů sudího Ondřeje Berky. Jinak by například „klokani“ nezahrávali ani jednu ze dvou penalt. Až po přezkumu hlavní arbitr udělil také červenou kartu Adamu Jánošovi. A co další zápasy? Na ty se podívejte ve videu.