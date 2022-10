Derby plné emocí. Překoná Bohemka proti rozjeté Slavii domácí mizérii?

Do dnešního dne vzpomínám na emoce, které prýštily z tribun v onom skoro památném duelu vršovického derby z březnového dne roku 2019, kdy Ďolíček propukl ve 22. minutě v jásot po gólu Puškáče, který znamenal vedení bílozelených 1:0. Aby se však bezmezná radost vzápětí proměnila v nadávky, nechápavé kroucení hlavou a pocity frustrace. To vše se událo, když rozhodčí Královec na popud VAR gól klokanům neuznal kvůli předešlému faulu Krcha na Masopusta v pokutovém území Bohemians. Naopak nařídil penaltu pro Slavii, kterou bezpečně proměnil Milan Škoda. I po třech a půl letech si zřetelně pamatuji, jak si jeden z domácích fanoušků hned řadu pode mnou stoupl a asi z metru a půl na mě křičel, abych do vysílání pověděl, jaký je Královec... No, povězme, že škůdce. „Řekni to! Řekni to! Ať to všichni vědí," řval tehdy. Rád bych ocitoval, co tehdy křičel přesně, protože si to pamatuji slovo od slova, ale zřejmě by to byl poslední veřejný blog, který bych měl možnost napsat.

Zápas bude zajímavý sledovat i proto, že Slavia znovunalezla vítěznou formulku. Asi by jednoho nenapadlo, že obrat přijde v relativně tuctovém utkání proti Mladé Boleslavi. Ale přesně to byl zápas, který teď vypadá jako ten zlomový. Přitom i v něm dostala Slavia znovu ťafku hned v úvodu utkání. Ovšem tentokrát skvěle zareagovala. Nebyl to sice nejpohlednější zápas podzimu, ale to je to poslední, co v tu chvíli fanouška sešívaných zajímalo. Slavia totiž vůlí a houževnatostí zápas urvala, a ukázala tak skvělý týmový charakter. Na Dukle v poháru to sice ještě hodinu drhlo, ale od té doby nasypali slávisté soupeřům 9 branek ve zhruba 210 minutách hry, do nedělního šlágru tak půjdou v dobrém rozpoložení. Navíc jako vládci Prahy. A s vědomím, že pro postup v Evropské konferenční lize v tuto chvíli sami za sebe udělali, co mohli.

Výkony svěřenců kouče Jaroslava Veselého v probíhajícím ligovém ročníku budí respekt. Což se dá říct, aniž byste viděli jakýkoli jejich zápas v sezóně, stačí se jen podívat na tabulku. Páté místo a 19 bodů po 13 kolech je po minulé sezóně, ve které vršovičtí zachránili prvoligovou příslušnost až v baráži, naprosto senzačním počinem. A to ještě hráče Bohemians sráží to, že doma nepoznali radost z vítězství. Klokani na svém stadionu uskákali v této sezoně pouze tři body z 18 možných.

Neveselá domácí statistika ale rozhodně neznamená, že by měl být zápas pro Slavii jednodušší. Měl jsem příležitost být na stadionu, když Bohemians remizovala 3:3 s Baníkem a 1:1 s Plzní. Proti Baníku sice inkasovali jako první, ale pak předvedli v první půli uragán, který Ostravě přifoukl do sítě hned tři góly. Ale mohlo jich být klidně pět. Proti Plzni zase trenér Veselý oživil druhý poločas hostem ze Sparty Drchalem, což přineslo proti úřadujícímu šampionovi vyrovnání. A k výhře nebylo rozhodně daleko.

I tentokrát budou Bohemians určitě spoléhat na agresivitu, na fyzicky náročné pojetí hry, a na neústupnost v osobních soubojích. Slavia ale nemá problém s fyzičtějším pojetím hry, naopak.

Utkání tak stojí za zkouknutí, ať už se rozhodnete přijít na stadion, nebo se podívat skrz televizní obrazovku. A snad si ho užijeme všichni.