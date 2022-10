Matematika nepřítelem Slavie: musí spoléhat na ztrátu Kluže, jinak končí

Do Edenu i přes výhru nad Ballkani letí špatné zprávy: Slavia je na pokraji vyřazení ve skupině Konferenční ligy. V podstatě jediná cesta, která vede k postupu, je výhra „sešívaných“ nad Sivassporem a ztráta Kluže s Ballkani. Opravdu jediná…

Takže, Slavia postoupí, když…

… získá z domácího utkání se Sivassporem víc bodů než Kluž s Ballkani. A to, jak se ukazuje, bude i jediná možná cesta, jak proklouznout ze skupiny do jarní vyřazovací části.

Protože pokud vyhraje Slavia i Kluž, na deseti bodech se seřadí celkem tři týmy: kromě rumunského mužstva a českého vicemistra i Sivasspor, a o postupu bude rozhodovat minitabulka.

Může se rovněž stát, že Slavia i Kluž remizují, ovšem v tu chvíli půjde při rovnosti bodů z druhého místa dál Kluž díky lepším vzájemným zápasů se „sešívanými“.

Minitabulka aktuálně vypadá takhle:

Sivasspor 7 bodů 5:1 Kluž 6 bodů 3:4 Slavia 1 bod 1:4

Odehrané zápasy mezi týmy: Slavia-Kluž 0:1 a 0:2, Sivasspor-Kluž 1:0 a 3:0, Sivasspor-Slavia 1:1.

Z minitabulky tím pádem vyplývá, že Slavia by v nejlepším případě dosáhla po vítězství nad Sivassporem čtyř bodů, což ji nebude stačit. Kluž tedy musí bezpodmínečně ztratit, což by mimochodem znamenalo, že „sešívaní“ by skupinu nakonec vyhráli díky lepším vzájemným zápasům s tureckým soupeřem.

Ještě je tu taky druhé drama, ačkoliv méně pravděpodobné.

Bodová shoda tří týmů odspoda, tedy Slavie, Kluže a Ballkani. K tomu by došlo v momentě, kdy Slavia prohraje doma se Sivassporem a Ballkani zvítězí v Kluži.

Pak by minitabulka rozhodovala o postupujícím z druhého místa, vítězem skupiny by se stal suverénně Sivasspor.

Ta aktuálně vypadá takhle:

Kluž 7 bodů 4:1 Slavia 6 bodů 4:5 Ballkani 1 bod 3:5

Odehrané zápasy mezi týmy: Slavia-Ballkani 3:2 a 1:0, Slavia-Kluž 0:1 a 0:2, Ballkani-Kluž 1:1.

Z minitabulky vyplývá, že v takovém případě má postup v kapse z druhého místa Kluž, Slavii se totiž do této minitabulky zápas se Sivassporem nebude počítat, a Ballkani by se nedokázalo bodově dotáhnout.

Vyhlídky Slavie před posledním kolem skupiny Konferenční ligy jsou velmi špatné. Musí prostě bezpodmínečně spoléhat na ztrátu Kluže s Ballkani.