Zlín bez života, řítí se na dno. Jsme v útlumu, ví Jelínek. Stane se něco?

Zlín po čtyřech dnech opět neukázal skoro nic. Ani agresivitu. Domácí dohráli bez žluté karty, bez zdravých emocí. Sledoval to poloprázdný stadion. Zápas neměl žádné grády a atmosféru, v podstatě nudil. Rozdíl mezi soky byl obrovský, až ostudně. „Nebyl to od nás dobrý zápas,“ hlesl stoper Dominik Simerský. „Hodně s námi zatřepal první gól. Oni byli produktivní a my jsme se do toho nemohli dostat. Nepamatuju si, že bychom vystřelili na bránu. Rozhodla kvalita a zkušenosti Plzně,“ dodal.

Oslabená a unavená Viktoria hrála po Lize mistrů na Interu Milán zadrženě a bohatě jí to stačilo na jasné vítězství. Uhrála to zkušeností a dodržováním systému. Tohle je největší obžaloba Jelínkovy party. Nevyužila předpokládané slabosti soka, neukázala, že lační po dobrém výsledku. Kdy jindy by do toho měla šlápnout?! Největší nebezpečí nakonec znamenala pro brankáře Jindřicha Staňka hlavička spoluhráče Lukáše Kalvacha, kterou musel vytáhnout na roh. „Říkali jsme si, že jsme dostali Plzeň v nejlepší možnou dobu, ale vůbec to tak nevypadalo,“ nechápal Simerský.

V nedávné minulosti měly střety se Západočechy napětí, nadprůměrnou úroveň, pořádnou kulisu. Favorit se pokaždé na body natrápil, sebral je se štěstím i třeba díky přízni rozhodčích. Třeba v době, kdy stál na zlínské lavičce Michal Bílek. V sobotu večer měl duel aroma pouťáku. A šampion žádnou pomoc jiných nepotřeboval. V komorní kulise si vystačil se svými schopnostmi.

Dost diváků sebralo duelu souběžně hrané hokejové derby Vsetín-Zlín. „Plzeň prosadila svůj fotbal. My jsme začali hrát po druhé brance a to je pozdě. Chtěli jsme být v první půli aktivnější, ale hráči se jako by báli nějakých prostrkávaček,“ všímal si Jelínek.

Jak dlouho bude mít s tímto stavem vedení trpělivost? Diváci z Letné mizí, povzbuzuje hrstka kotelníků. Na hlavní tribuně se nadává, píská. A není divu. Poslední dva výkony byly žalostné, marně se čeká na progres. Nedaří se vůbec nikomu, tentokrát vybouchla i defenziva v čele s brankářem Matejem Rakovanem.

Docela lehce se může stát, že Zlín přezimuje na posledním místě tabulky. Pardubice už jsou za ním jen o tři body a herně vypadají daleko lépe než Procházka a spol. Na mužstvo z Baťova města není hezký pohled. „Víme, že Pardubice nebudou furt prohrávat. Musíme být aktivnější, důraznější, živelnější,“ nabádal kouč.

Ukazuje se, že brát zvenčí hráče, kteří jsou zadarmo a jejich kluby je už nechtějí, není cesta k úspěchu. Pokud se nevyhecují na šampiona a účastníka LM je to průšvih, který je třeba řešit. Klidně razantně. Razantním zásahem do kádru i realizačního týmu. Nejpozději v zimě. Pokud na to bude vůle a prostředky…

Bez investic taky může tahle agónie skončit sestupem…