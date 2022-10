Spokojený Dostálek: Vy jste si uměli představit, že Řezníček dá deset gólů?

Nikdy nečekejte od Richarda Dostálka, že postaví produktivní hráče a hvězdy svého týmu nad jiné. Za každou výhrou vidí tým. Takhle mluvil i po vydařeném střetu s Libercem. „Jednoznačně nás k tomu dovedl týmový výkon. Vyhrál to mančaft. Hráči splnili to, na co jsme je v týdnu v tréninkovém procesu připravovali,“ zdůraznil spokojený kouč Zbrojovky po výhře 3:0.

Budete po výhře 3:0 jen pozitivní?

„Musím vyzdvihnout všechny hráče, kteří do utkání zasáhli. Ale i partnery v tréninkovém procesu, kteří je nachystali tak dobře, aby to vypadalo takhle. Chtěli jsme hrát kombinační fotbal. Věděli jsme, že je Liberec silný na balonu, nebezpečný v rychlém protiútoku. Nevyvarovali jsme se chyb, v prvním poločase jsme ho pustili do dvou nepříjemných situací. Naštěstí jsme je zvládli. Udrželi jsme nulu vzadu a do druhého poločasu jsme šli s tím, že soupeře přehrajeme.“

To se povedlo.

„Liberec je neskutečně silný a nám se proti němu úplně dobře nehrálo. V minulosti jsme s ním body nezískávali. Ale hráči teď plnili taktické pokyny a byli disciplinovaní. Ve druhé půli se k nám přiklonilo i štěstí. Proto jsme vyhráli 3:0. Na hráčích byla vidět pracovitost. Vyhrál to mančaft.“

Doma jste vyhráli teprve podruhé. Ulevilo se vám?

„Samozřejmě víme, že v domácím prostředí jsme nebyli úspěšní. Ale hráčům jsme neříkali, že se to v tomto zápase musí zlomit.“

Co říkáte na stoupající výkonnost Musy Alliho? Stává se oporou týmu?

„Vybíráme hráče podle toho, jak pracují v tréninkovém procesu. U nás to není tak, že by měl někdo garantované místo. Že zahraje výborný zápas v neděli a příští týden je znovu v základní sestavě. Takhle to nefunguje. Hráči musí každý den dokazovat, že si místo zaslouží. Alli v poslední době pracoval velmi slušně. Víc přivykl kolektivu, který ho vzal od začátku skvěle. Dostává se do herní pohody a na hřišti je to vidět. V prvním poločase nastřelil břevno. Ve druhém měl další dvě střely, které mu zablokovali. Když si to bere na pravou nohu a snaží se to někam prostrkávat anebo sám zakončovat, v tom je silný. Jeho kopací technika slabší nohou je naopak přímo mizerná.“ (úsměv)

O produktivitu se zase starali Michal Ševčík s Jakubem Řezníčkem. Šlo by to bez nich?

„Jsme moc rádi, že se Ševa vrátil na gólovou vlnu a že Řezňa vstřelil branku v domácím prostředí. Oba mají servis od ostatních. Je to vyvážené. Oni mají víc prostoru směrem nahoru. O to víc musí jiní pracovat do defenzivy. Oba středoví hráči a celá obranná formace makali příkladně dozadu. Vyhrál to mančaft.“

Dokázal jste si před sezonou představit, že bude mít Řezníček na svém kontě před koncem podzimní části deset gólů a povede tabulku střelců?

„Kdo z vás si to dokázal představit? (úsměv) Víme, že Kuba dávat góly umí. Doufali jsme, že by mohl navázat na střeleckou formu z minulé sezony, kdy byl jedním z nejdůležitějších článků postupu. A on na to navázal. Je to díky práci, kterou pro to dělá. Spokojenost je oboustranná.“

Jaký máte plán pro zbytek podzimu?

„Naším přáním, ne cílem, bylo dostat se na metu dvaceti bodů, na které jsme dnes. Hráčům jsem za to poděkoval s tím, že to není konec. Ještě k tomu chceme něco přidat. Uděláme maximum pro to, abychom se dobře nachystali na příští zápas. Pořád vnímáme naši roli. Jsme nováček soutěže a byli bychom rádi, abychom dosáhli co nejdřív bodového zisku, po kterém by tady byl klid na práci. Pohárový zápas v Táborsku, který jsme zlomili v posledních minutách, dostal hráče do pohody, ve které se nyní nacházíme.“