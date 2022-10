Křapka o sporné penaltě: Nejsem si vědom, že bych Jurečku podrážel…

Trenér Veselý řekl, že utkání bylo divoké, jak jste ho vnímal vy?

„Úvod nám vyšel skvěle, v první minutě gól. Ale hned nato jsme inkasovali. První půle byla plná zvratů, řešily se penalty, dlouho se nehrálo a Slavia šla do vedení. Ve druhé jsme měli tlak, ale asi žádné velké šance. Pak po našem autu jsme dostali na 1:3 a to celý zápas zlomilo.“

Co penaltová situace z vašeho pohledu?

„Jurečka se dostal mezi nás, já mám za to, že jsem do něj lehce vrazil ramenem. Dan Krch pak skluzem vzal balon a rozhodčí to písknul. Říkal, že podle videa jsem ho podrazil. Tak když to posvětilo video, tak to asi bude pravda, ale nejsem si vědom, že bych ho podrážel.“

Bohemians - Slavia: Krch s Křapkou vzali Jurečku do kleští, ten ochotně upadl. Sporná penalta! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Cítili jste po penaltě křivdu?

„Asi nás to na chvíli rozhodilo, ale pak jsme se zas dostali do tempa. Poločas se dohrál tak, že jsme mohli klidně i vyrovnat, ale bohužel. Dokud nepadl třetí gól, tak jsme Slavii i zatlačili.“

Roman Květ dal sice v první minutě krásný gól, ale zase jste rychle inkasovali…

„Slavia nás hned potrestala, ale bylo to pořád otevřené a mohlo se stát cokoli. Vím, že to není poprvé, ale nevím, čím to je. Kdybych tu odpověď věděl, tak vám ji řeknu.“

Jaký problém vám pak dělali střídající hráči Slavie?

„Celý zápas prali míče za nás. A když tam přišli ti dva rychlí hráči, tak nám to ztížili. Ale do třetího gólu si nemyslím, že bychom je do něčeho pouštěli. Ale po třetím gólu to dopadlo, jak to dopadlo.“