Sporné derby, Bohemians cítí pachuť. Klíma popsal, proč neposlechl VAR

Dvě derby, osm branek, šest bodů. Slavia po zmuchlání Sparty 4:0 si o týden později podala i Bohemians. Ve střetu o Vršovice rychle prohrávala, čtyřmi góly však výsledek otočila a nepovolila Plzni zvýšit náskok v čele tabulky. Zůstává čtyřbodový, Viktoria má utkání s Brnem k dobru. „Byl to zajímavý zápas, padlo pět gólů, dobré tempo, skvělá kulisa, bylo se na co dívat. Musím mužstvo pochválit, protože jsme podali dobrý výkon proti houževnatému soupeři,“ spokojeně pravil kouč vítězů Jindřich Trpišovský.

Na straně pokořených bublaly emoce. Co bublaly, přímo stříkaly až za zdi Ďolíčku. Nervy na pochodu zelenobílých měl na svědomí Tomáš Klíma. Ve 23. minutě za stavu 1:1 se v pokutovém území dostal do kontaktu domácí Erik Prekop s Jakubem Hromadou. Faul? Nebo ne? Hlavní sudí ponechal zákrok bez reakce, byť slávistický záložník podle televizních záběrů trefil kotník bouřliváka z Bohemians. Unfair zákrok viděl u videa i Ondřej Berka. Kolegu Klímu vyzval k přezkumu. Petr Hronek už postával s míčem v ruce u penaltového bodu, hráči se šikovali v okolí vápna. Všichni očekávali pokutový kop. Klíma si však po několika minutách u videa stál za svým rozhodnutím. K překvapení drtivé většiny lidí na stadionu…

„V reálu jsem nařídil přímý volný kop za přestupek útočícího hráče Bohemians, který sice zahrál míč, ale zároveň podrážkou zasáhl bránícího hráče. Videorozhodčí byl názoru, že útočící hráč nejdříve hrál míč a mělo by se jednat o penaltu, proto mě zavolal. Ale já jsem ani po zhlédnutí záběrů nenabyl dojmu, že bych měl svůj verdikt měnit,“ popisoval Klíma v O2 TV Sport, mezi píšící novináře se nedostavil, byť o to byl redaktory deníku Sport požádán.

Krátce po restartu zápasu se mezi dva hráče dostal Václav Jurečka. Spadl k zemi. Opakované záběry potvrdily střet s Antonínem Křapkou, který do něj ramenem strčil. Ale faul? Dokonce na penaltu? Spíš ne…

Klíma ihned ukázal jasným gestem, že šlo o nedovolený zákrok a nařídil pokutový kop pro Slavii. Načež Berka opět volal, věci viděl dramaticky jinak. Klíma si u obrazovky ani podruhé nenechal vnutit pohled VAR. Prý viděl podražení… Bohemians byli vzteky bez sebe.

„V reálu jsem viděl, že bránící hráč číslo 34 (Antonín Křapka) nezasáhne míč ve snaze ho odkopnout a zezadu podrazí útočícího hráče. Videorozhodčí byl názoru, že se nejedná o nějak výrazný kontakt. Opět jsem ale nenabyl dojmu, že bych měl verdikt měnit a ponechal pokutový kop. Útočící hráč nešel přímo sám na brankáře, nejednalo se o zmaření zjevné brankové možnosti, proto bez červené karty,“ vysvětlil svoji verzi hlavní rozhodčí.

O poločase si na Klímu počkal domácí kouč Jaroslav Veselý. Od plic mu sdělil názor na předchozí události. Dostal žlutou kartu. „Nic sprostého jsem neřekl. Jen, že zápas zkazil,“ bránil se na pozápasové tiskové konferenci. Hněv z Veselého nevyprchal. Spíš naopak, protože si obě situace pozorně stihl prohlédnout na videu. „Soupeř vyhrál zaslouženě, ale mám z toho ohromnou pachuť. Jestli byla jedna penalta, tak měla být i na druhé straně. Možná pro nás byly i dvě penalty. Celkově nerozumím metodice VAR. Určitě mi to komise zase vysvětlí,“ rozjel se Veselý. A pokračoval... „Rozhodčí si to fantasticky obhájí, řekne podražení. Kdyby řekl vražení… Ale on řekl podražení. To nevím, kde pan Klíma hledal. Asi ho někde zase najdou. Jsem roztrpčený, prohráli jsme si to sami, ale tohle mě štve. Nebudu chodit kolem horké kaše a přikrývat to.“

Proč Veselý mluvil ještě o jedné penaltě? Protože v nastavení první půle trefil Josef Jindřišek ruku Aihama Ousoua. Šlo o hraniční situaci. Pozice ruky ve chvíli kontaktu s míčem byla diskutabilní. „Byla jasná, byla od těla a střela prostě letěla na bránu. Ale zase si najdou nějaké alibi… Ať si z toho každý vytáhne to, co potřebuje. Slavia je dobrý tým, kvalitní, ale takovouhle pomoc nepotřebuje,“ rozčiloval se Veselý.

Komise rozhodčích během neděle nevydala k inkriminovaným momentům žádné stanovisko. Podle informací Sportu si nejprve vyhodnotí všechny záběry a komunikaci VAR. Teprve pak vše sdělí veřejnosti.