Expert Kotal: Slavia nepotřebuje pomoc. Plavšič dokazuje, jaký je hráč

Videohrátky na Bohemians, dominance Plzně ve Zlíně, prohra Hradce Králové v derby s Pardubicemi či další zásah brněnského šutéra Jakuba Řezníčka. 14. kolo fotbalové ligy bylo našlapané i bez odloženého střetu Sparty se Slováckem. Navíc už o víkendu se hraje šlágr Viktorie s letenským týmem. „Pro Spartu to bude memento,“ říká trenér Václav Kotal, expert deníku Sport a webu iSport.

Pokud v Plzni nevyhraje, ztratí šanci na titul?

„Náskok Plzně je v tuhle chvíli dvanáct bodů, oba mají ještě dohrávku. Jestliže Viktoria Spartu porazí, bude to patnáct. To by těžko Sparta dohnala už kvůli způsobu hry Plzně, která výborně brání a je efektivní. Nebude ztrácet.“

Mohou Letenští Plzeň udolat?

„Bude to i otázka sestavy, pořád vidím problém Sparty v defenzivě. Uvidíme, jestli bude k dispozici Láďa Krejčí, pro mě je pozice defenzivního záložníka zásadní. Vidíte to na Plzni, kde Kalvach perfektně vykrývá prostor a ulehčuje práci stoperům. Viktorka má dobře zorganizované mužstvo. Slyšel jsem mluvit záložníka Jirku a ten přiznal, že s obrannou fází má ještě problémy. I z toho je vidět, že to trenér Bílek po něm chce. Záleží na hráči, jestli bude ochoten se přizpůsobit.“

Erik Jirka se skvěle předvedl ve Zlíně, kde dal dva góly a na třetí nahrál.

„No, první gól bych trochu připočetl brankáři Zlína, bylo to o jeho postavení. Měl být o krok blíže k tyči a prostor u přední vykrýt. Pokud gólman dostane branku na zadní tyč, budiž, ale na přední by neměl. Ale je pravda, že Jirka hrál výborně, jeho nahrávka do kapsy na Chorého byla milimetrová i dostatečně prudká.“

Může být Jirka novou zbraní úřadujících mistrů?

„U křídelních hráčů je to o tom, jak jim dokážou pomoci spoluhráči. Sám si balon nenahraje… Střední záložníci nebo stopeři, záleží, na kom je rozehrávka, musí využít jeho přednosti.“

Plzeň prohání především Slavia, která vyhrála na Bohemians. Zápas však byl kontroverzní kvůli výrokům rozhodčího Klímy, který pískl penaltu pro Slavii, naopak domácí si stěžovali, že měli kopat dva pokutové kopy. Na čí jste straně?