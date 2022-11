Šestitisícová Ostrava: Vítkovice v návštěvnosti dohánějí Baník

Výroční sezona, honosné oslavy 100 let od založení, vysněný trenér Pavel Vrba, udržení opor, evropské ambice, nakonec i dvě zvučné posily... Čekalo se, že se Ostrava zabalí do barev Baníku, nicméně zatím se tak úplně naděje. Modrá a bílá sice sedí, mělní se však takřka přesně napůl s nedalekými hokejovými Vítkovicemi. Na oba stadiony chodí přes 6 tisíc diváků. Roli hraje Peter Mueller, zejména pak výsledky. Zatímco FCB je průměrný, Ridera patří v extralize mezi nejlepší.

Předně: nejde o žádný konkurenční boj ani přetahování obecenstva. Absolutně ne. „Hrajeme za Ostravu, pro ostravské fanoušky, kteří v drtivé většině fandí oběma klubům současně,“ ujišťuje Roman Šimíček, sportovní ředitel hokejových Vítkovic.

Každopádně je zajímavé, že právě jeho zaměstnavatel v návštěvnosti statečně dotírá na Baník, fenomén Moravskoslezského kraje. Trochu se čekalo, že nůžky mezi oběma statistickými údaji budou ve výroční sezoně rozevřenější. Rozdíl je nicméně jen 456 kusů.

Na fotbal v osmi podzimních případech dorazilo průměrně 6559 diváků, na Rideru v šesti 6103.

„Spokojeni nejsme, ale špatné číslo to s ohledem na celkový kontext taky není,“ říká tiskový mluvčí Baníku Marek Lorenc. „V diváckém průměru se pohybujeme dlouhodobě na třetím, čtvrtém místě. Momentálně jsme pátí s tím, že těsně před námi je Brno, kde se divácký potenciál potkal s postupovou euforií a atraktivním losem.“

Ano, Zbrojovka již doma přivítala Slavii i Spartu. Tradičně nadstandardní návštěvy rázem ovlivňují průměr. FCB na soupeře z kategorie TOP 3 zatím nenarazil, k tomu na Městském stadionu prohrál s Olomoucí, Teplicemi, Brnem a Českými Budějovicemi. Všechno překvapivé průšvihy.

Atmosféra okolo týmu i vinou kouče Pavla Vrby začala být negativní, což veřejnosti samozřejmě neuniklo. Dokonce se dostala do takového bodu, že i majitel Václav Brabec v zářijovém videu prosil zdrceným hlasem příznivce o trpělivost a shovívavost. I co se týče lidí v managementu, nejen hráčů. O měsíc později pak boss za přispění Luďka Mikloška odvolal Vrbu a sesadil z klíčové pozice i sportovního ředitele Aloise Grussmanna, jenž už je oficiálně „jen“ sportovním manažerem.

„Návštěvy kolem sedmi tisíc se určitě nedají nazvat jako propadák. Prostě reflektují momentální sportovní formu. Ale samozřejmě bychom si přáli více. Baník má vyšší ambice, pokud jde o výsledky i návštěvnost,“ konstatuje Lorenc.

S fanoušky Baník pracuje, daří se mu pomalu navyšovat portfolio permanentkářů. Třeba v sobotu vytvořil speciální sektor pro mladé „chachary“, aby vybudoval co nejširší základnu všech věkových kategorií. „To je jedna z priorit na marketingovém poli,“ přikyvuje mluvčí.

Chtě nechtě však vždy budou hrát roli i výsledky, výhry, góly... Vítkovice jsou v extralize aktuálně druhé dva body za vedoucími Pardubicemi, mančaft kouče Miloše Holaně baví.

Dominik Lakatoš, Roberts Bukarts a Peter Krieger patří mezi nejproduktivnější borce soutěže, Juraj Mikuš s Williem Raskobem mezi nejlepší beky. A o charismatickém vlasáči Peteru Muellerovi je zbytečné mluvit.

SESTŘIH: Vítkovice - Mountfield HK 5:2. Hradec prohrál podruhé v řadě, rozhodl Bukarts Video se připravuje ...

HCV zkrátka táhne i zajímavými jmény, což po konci kariéry legendárního Milana Baroše pro Baník tak úplně neplatí. Teď zaujal Srdjan Plavšič, potěšil návrat uzdraveného snajpra Ladislava Almásiho, ale že by se chodilo vyloženě na nějakou individualitu či personu, se říci nedá.

„Troufnu si říct, že to bude tím, že po covidových letech mohou zase diváci bez omezení do hlediště. A samozřejmě nesporný podíl na tom má i fakt, že se nám daří a mužstvo hraje pěkný a atraktivní hokej,“ má jasno Šimíček.

Nutno dodat, že stejně jako fotbalisté ani hokejisté ještě neměli v domácím prostředí protivníka z kategorie TOP, jenž by automaticky zvedl čísla. Sparta, Kometa, Třinec, Pardubice nebo Olomouc teprve přijedou.

Ridera je doma stoprocentní, v Ostravar Areně ještě neztratila ani bod! Nezastavila ji ani velká marodka, favority porážela i v nekompletním složení. A taky s místními kluky z vlastní líhně, což se paradoxně předpokládalo spíše u Baníku.

„Fandové vidí, že kluci z jejich okolí jsou v týmu, že tam máme Ostraváky. Celý tým bojuje za Vítkovice, není to klišé. Jdeme si za cílem, který jsme si před sezonou stanovili. Moc děkujeme za podporu, mít třetí nejvyšší návštěvnost je opravdu něco!“ doplňuje nadšeně někdejší výborný útočník.

Pryč jsou z různých důvodů časy, kdy sportovní nadšenec zamířil na fotbal i hokej, dnes si lidi vybírají. „Obojživelníků“ je málo, jejich počet se odhaduje na desítky. V jakési rivalitě to fakt nevězí. Navíc když nastala kolize jako v půlce října, posunul Baník svůj duel se Slováckem o hodinu vpřed, aby se nekryl s utkáním Vítkovice-Kladno. Vstřícnost a vztahy mezi kluby fungují.

„Ale i ojedinělé případy, kdy ke kolizi došlo třeba během hokejového play off, kdy se s termíny těžko hýbá, ukázaly, že si navzájem opravdu nijak dramaticky nekonkurujeme,“ vzpomíná Lorenc.

„Snažíme se vždy, pokud je to alespoň trochu možné, najít kompromis. Naším cílem je to, aby byl především ostravský fanoušek spokojený a nemusel si vybírat, kam jít a kam ne,“ dodává Šimíček.

Horší je to se vztahem baníkovců k „vyhnanství“, jak nazývají víceúčelový stadion. Moravská část města z historického hlediska netankuje, stejně jako obrovská vzdálenost tribun od hrací plochy kvůli atletické dráze či horší parkování.

Vylepšit to může trenér Pavel Hapal, a sice výkony a vítězstvími. Zatím se mu to daří, vrcholem první poloviny ročníku by měl být pro Slezany osmifinálový zápas MOL Cupu proti Spartě. Snad ji konečně uvidí pěticiferná návštěva, ideálně vyprodaný stánek. Třaskavý šlágr by si to zasloužil.

Domácí návštěvnost ve F:L Domácí návštěvnost v TELH Sparta - 13 518 Sparta - 9 038 Slavia - 12 728 Pardubice - 8 607 Plzeň - 8 889 Vítkovice - 6 103 Brno - 6 884 Kometa - 6 026 Baník - 6 559 Budějovice - 5 619 Bohemians - 5 091 Liberec - 4 608 Slovácko - 4 441 Olomouc - 4 579 Liberec - 4 132 Plzeň - 4 080 Teplice - 4 117 Kladno - 4 049 Olomouc - 4 072 Hradec - 3 864 Budějovice - 3 660 Třinec - 3 803 Zlín - 3 227 Litvínov - 3 397 Jablonec - 3 112 Karlovy Vary - 3 112 Boleslav - 2 631 Boleslav - 3 040 Hradec - 1 770 Pardubice - 962

