Liga očima fanoušků: nový cíl pro Spartu i klídek. A Klíma je prase!

Video se připravuje ... Po 14. kole FORTUNA:LIGY se řešily hlavně situace z malého derby v Ďolíčku. Slavia porazila Bohemians 4:1, utkání ale přineslo několik sporných momentů. Ty řeší i fanoušci v pravidelných sloupcích na webu iSport.cz. Sparta měla volno, a tak se mohla zamýšlet nad dosavadními výkony. Plzeň nadále vede, takže na západě Čech panuje „klídek“. A co Baník? Přečtěte si tradiční Ligu očima fanoušků.

SK Slavia Praha Mediální masáž? Dobře, ale pokaždé Slavia se po vítězství 4:1 v Ďolíčku stala úplným vládcem Prahy. Totálně převálcovala Duklu, Spartu a nyní Bohemku. Ale musíme uznat, že hlavně u ní nám začátek úplně nevyšel. Věřil jsem, že otočíme – a vyplnilo se. Bohužel co se událo potom, je na samostatný článek. Ano, penaltu bych nenařídil ani jednu, ale i kdyby rozhodčí písknul obě, myslím, že by nikdo neřekl ani slovo. Nejhorší je mediální masáž, která se odehrává. Několik desítek článků o sporných momentech a použití VAR. Ne, není to problém, ale proč není po jiných zápasech, proč zrovna nyní se dělají rozhovory a blogy? Opravdu, nevidím problém v tom, že se to řeší, alespoň bude tlak na odpovědné osoby, ale prosil bych novináře, aby stejnou masáž dělali vždy. Ta nevyváženost je prostě děsivá. Pokud jde o zápas jako takový, jsem přesvědčen, že výsledek by byl podobný, ne-li stejný. Ale pojďme dál, Slavia musí vyhrát se Sivassporem i Baníkem, vždyť slavíme 130 let od vzniku nejlepšího a nejstaršího klubu u nás. Navíc klubu s nejkrásnějšími dresy. DAVID OCETNÍK

AC Sparta Praha Nový cíl: Co udržet se v první šestce? Tak máme neplánovaně jeden týden navíc, což bychom měli využít k zamyšlení nad dosavadními výkony. Nelze argumentovat, že jejich analýza bude provedena až po podzimu, nebo dokonce až po skončení celého ročníku. Nebo čekat, až někdo teatrálně nabídne svoji funkci k dispozici! Když budu někoho chválit, tak pouze týmy, které nás reprezentují v evropských pohárech, a výkony a výsledky přinášejí alespoň drobty do národního koeficientu, byť celoevropsky to nestačí. Alespoň trochu radosti na našem fotbalovém dvorku. Tyto kluby mají jedno společné – jednoho, maximálně dva šéfy, kteří vládnou tvrdou rukou, a je jasné, kdo za co zodpovídá. Stejně je tomu také v Liberci, Jablonci, tedy v mužstvech, kde se každoročně dramaticky obmění kádr, a přesto předvádí solidní fotbal. U nás ve Spartě držíme stejnou linii, majitele máme jednoho. Ale lidí, u kterých není dle dostupných informací jasné, jakou mají odpovědnost ohledně áčka, mnohem více. MILOŠ KOLÁŘ

FC Viktoria Plzeň V naší lize klídek, to mi stačí S Barcelonou jsem si to v úterý šel užít a bylo mi jedno, jak to dopadne. Takovéhle týmy naživo – při vší úctě k našim hráčům – jen tak neuvidím. Doporučuju brát vše s nadhledem, možná brzy budeme řešit jiné potíže, než je výsledek zápasu. Předtím na Interu vše při starém, nula, nic jsme nezískali, branku jsme nedali. Tenhle vlak je pendolino a uhání úplně jinou rychlostí než náš motoráček, který staví na každé mezi. Nebudeme si nic nalhávat, nemáme na to. Prostě tohle byla smrtící skupina, ještě než načala, a nás fakt zazdila. V naší lize ale stále klídek. Zlín jsme sfoukli jako svíčku a stále vedeme. Doma je na všechno dost času, rozehraješ si na pohodu, co zkazíš, to ti soupeř za chvíli vrátí… Nevím, jak to mám komentovat jinak. Dost mě ovšem překvapuje Slavia: všichni tvrdili, jak svou skupinu v Evropě vyhrajou s prstem v nose, že Konferenční ligu překvapí – a klepou se jako osiky, aby z toho nebyla ohromná ostuda. Nám se kádr taky bortí, zraněných je dost. Lavička ale na naši ligu stačí a to je pro mě hlavní. Čest královně Viktorce! KOVI

FC Baník Ostrava Forma roste, zvedáme se. Věřím Mikloškovi Výhrou nad Boleslaví jsme se dostali do středu tabulky. Liga je tak neskutečně vyrovnaná, že máme ztrátu šesti bodů na třetí místo, ale zároveň náskok pouhých pěti bodů od místa předposledního. Sobotní vítězství bylo naprosto zasloužené. Výkony mančaftu mají vzestupnou tendenci a automaticky se to týká i jednotlivců. Kromě tradičně výborně hrajícího Kuzmanoviče s Plavšičem se dostávají do formy Frydrych a pomalu také Tetour, jehož výkonnost nám dlouhou dobu chyběla. Je vidět, že si nejen tihle dva začínají víc věřit a dostávají se tak do pohody. Věřím, že za změnou nestojí jen čerstvý vítr v podobě trenéra Hapala, ale také příchod Luďka Mikloška, který dá klubu do budoucna jasnou vizi a koncepci s přesně nastavenou odpovědností každého jednotlivce napříč celým klubem. Čeká nás výjezd podzimu – na Slavii. Ta se v posledních zápasech rozehrála a hlavně rozstřílela. I přesto věřím, že můžeme překvapit. Náročný program „sešívaných“ by se mohl v našem zápase projevit… DAVID LIVEČ

