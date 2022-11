Baník v Edenu bez Plavšiče: problém pro ofenzivu, sebevědomí i standardky

Je to důsledek špatné práce sportovního úseku během letního přestupového období, které management na poslední chvíli zachraňoval dvěma hosty bez opce. Proto Srdjan Plavšič, stejně jako před dvěma týdny Cadu v Plzni, v neděli v Edenu kvůli dohodě nebude moct nastoupit.

„Nejsem zastáncem těchhle hostovaček a příchodů starších zkušených hráčů nebo těch po zranění. To není cesta Baníku,“ má jasno jeho bývalý kouč Vlastimil Petržela.

„V zimě přišla spousta hráčů na hostovačku s velkými platy, ale nenastupovali. V létě dorazili Plavšič a Cadu, ale nemají opci a ani jeden tam nezůstane. Nevěřím, že třeba Plavšiče udělají za podmínek, které má. To by bylo pro klub kontraproduktivní. Je potřeba, aby dostávali šanci mladí odchovanci. Vytahovat talenty, to v Baníku díky vynikajícímu dorostu vždycky bývalo. Věřím, že Pavel Hapal touhle mou vysněnou cestou půjde,“ dodává Petržela.

Upřímně – zatím ji Hapal moc nerazí. Na rozdíl od průměrných výkonů Brazilce však u Srbovy nadstandardní kvality není co řešit. Plavšič si okamžitě získal náročné ostravské publikum, vysokou laťku si drží i po konci trenéra Pavla Vrby, jenž ho do Slezska pomohl přivést.

Borec vypůjčený ze Slavie sice zatím neoslnil produktivitou (1+1), ale na hřišti ho nepřehlédnete. Zdravým sebevědomím, technickou vyspělostí a dynamikou se – při vší úctě ke zbytku kádru Slezanů – vyjímá.

Převzetí míče mezi řadami nebo v meziprostoru, rychlá klička a štiplavý centr levačkou do nebezpečného prostoru – tohle je Plavšič v dresu FCB.

„Jsem rád, že dokazuje, jaký je hráč. Má sice problémy v koncovce, ale umí nahrát, jeho centry jsou přesné, dokáže najít spoluhráče,“ chválí šestadvacetileté křídlo kouč Žižkova Václav Kotal, který ho vedl ve Spartě.

„Zásadní je, že začali dávat góly. Sice byly dva ze standardek, ale to nevadí. Pokud zvýšíte efektivitu, nemusíte jít pak do rizika. Střelecká potence je strašně důležitá,“ připomíná přítomnost Ladislava Almásiho i produktivní obránce.

O výtečné Plavšičově formě svědčí také iSport Index hledající hráče s největším ofenzivním přínosem. S hodnotou 6.61 je nejlepším baníkovcem, v rámci celé FORTUNA:LIGY figuruje na dvanáctém místě, mezi záložníky pak neztrácí moc na vedoucího Jhona Mosqueru z Plzně.

Mohou za to standardní situace i druhé, tzv. „neviditelné“ asistence. Takové přihrávky už Plavšič nasbíral tři, o driblinku je zbytečné se bavit. V tom patří drobný fotbalista mezi úplnou špičku. Paradoxně až s odchodem oblíbeného Vrby začal zapisovat čárečky do statistik.

„Protože se změnila atmosféra v týmu, která přispívá k aktivitě a rychlému přepínání po zisku míče,“ všímá si expert deníku Sport a webu iSport.cz Vlastimil Palička.

„Vrba chtěl dominovat na míči, ale následně si stěžoval, že na to nemá hráče. Kde se stala chyba? Samozřejmě v tomto případě u trenéra a nebyla jen jedna... Ta hlavní však byla u sportovního vedení,“ doplňuje kriticky.

Zpátky do současnosti. Baník bude mít na vršovické půdě bez Plavšiče problém udržet míč na soupeřově polovině, stejně tak se dá očekávat potíž v přechodové a předfinální fázi.

„Plavšičova absence je pro nás ztráta. Je to jeden z našich tahounů, ale máme tu i další hráče v kádru a třeba překvapí někdo jiný,“ uvedl kouč Hapal pro klubový web.

Na levé straně sestavy by jej mohl zastoupit šikovný Petr Jaroň, či defenzivnější Eldar Šehič.

Duel v Praze bude speciální pro obránce Michala Frydrycha, jenž ve Slavii působil a naposledy si proti ní jako soupeř zahrál před osmi lety.

Pozornost bude upřena i na kanonýra Almásiho, kterého má realizační tým v čele s Jindřichem Trpišovským pořád na intenzivním radaru.

Jak by mohla vypadat sestavy