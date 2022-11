Fousek: Rozhodování není tendenční. Rád by centrálu VAR na Strahově

Po nedělním vršovickém derby se řešily tři sporné momenty. Komise rozhodčích vyhodnotila dvě chybná rozhodnutí, která měli na svědomí hlavní sudí Tomáš Klíma a VAR Ondřej Berka. Verdikty sudích na hřišti i u videa vysvětloval šéf komise Radek Příhoda výkonnému výboru na pravidelném čtvrtečním zasedání.

„Chápu, že konkrétní rozhodnutí sudích, asistentů nebo VAR ohledně karet, penalt, ofsajdů a problematických situací budí vášně. Ale dlouhodobě jsme na správné cestě. Mnozí zapomněli, jak některé věci ještě před rokem půl běhaly,“ připomněl předseda FAČR Petr Fousek temné období pod vlivem bývalého prvního místopředsedy a dnes trestně stíhaného Romana Berbra.

Fousek vyloučil, že současní arbitři někomu připískávají. „Chyby se dějí, ale zdůrazňuji, že rozhodování teď není tendenční. Takhle to vnímají až na výjimky také účastníci zápasů,“ postavil se Fousek za současné rozhodčí FORTUNA:LIGY.

Po duelu v Ďolíčku dvojici Klíma, Berka spílali zástupci Bohemians. „Jestli byla jedna penalta, tak měla být i na druhé straně. Možná pro nás byly i dvě penalty. Slavia je dobrý tým, kvalitní, ale takovouhle pomoc nepotřebuje. Celkově nerozumím metodice VAR. Opakuje se to každý týden a dnes to znehodnotilo tempo utkání,“ zlobil se po prohře 1:4 trenér „klokanů“ Jaroslav Veselý.

SESTŘIH: Bohemians - Slavia 1:4. V akci VAR, pak vláda hostů. Rozhodl Jurečka Video se připravuje ...

Problematických zápasů lze v podzimní části najít víc. Systém VAR mnohým pije krev, na pohled podobné zákroky sudí u videa kolikrát vyhodnotí odlišně. „Chápu, že Radek Příhoda a komise jsou pod určitým tlakem. Dělají to teprve rok, přišli o 30 rozhodčích, uskutečňují generační obměnu. Jeden ze závěrů nedávné zprávy, co jsme obdrželi od UEFA, je, aby FAČR posílil prestiž a reputaci sudích. Nejvíc se to děje výkony, ale jsou i další faktory, se kterými budeme pracovat,“ slíbil Fousek.

Co konkrétního zamýšlí? Po skončení podzimní části ligy (zbývají odehrát dvě kola), plánuje veřejně prezentovat práci sudích a rozebrat jejich chyby. „Uspořádáme tiskovou konferenci, kam přijde Radek Příhoda, já a možná i někteří členové komise rozhodčích. Budou prezentována fakta z podzimu, ne žádné dojmy,“ doplnil šéf asociace.

Jednou z významných pomůcek může být kalibrovaná čára řešící ofsajdová postavení. Její pořízení ale souvisí s technikou, s jakou současný VAR v Česku pracuje. Funguje přímo u stadionů v minivanech, kde sedí rozhodčí vyškolení na práci s videem a pomáhají řešit sporné momenty.

„Musíme dbát na technologické propojení minivanů s ofsajdovou čarou. Pak nastupuje otázka nákladovosti, kolik to bude stát. Sparta i Slavia se na tom chtějí podílet. Diskutovali jsme to s LFA (Ligovou fotbalovou asociací) a hledáme postup ve spolupráci s FAČR a UEFA. Do konce roku bychom měli znát přesnější varianty,“ nastínil Fousek.

Do budoucna by stál o vybudování jednotné centrály VAR, ze které by se posuzovaly všechny zápasy. Funguje ve Španělsku, Portugalsku nebo Anglii. „Má mnoho výhod z pohledu provozu, technologického zázemí na jednom místě. Máme projekt rozšíření budovy fotbalové asociace, na kterém pracujeme. Když nám to možnosti (finanční) umožní, aby byla centrála tady na Strahově, tak by se mi to líbilo,“ přiznal Fousek.