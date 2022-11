Tvrdík: Víme, kde byly chyby. Vyhodit nejlepšího českého trenéra? To fakt ne

Především dvě porážky s Kluží uprostřed programu skupiny jsou hlavním důvodem, proč Slavia skončila až třetí. Čtvrteční derniéra se Sivassporem jen stvrdila nevyhnutelné, vzhledem k triumfu rumunského celku nad Ballkani by týmu Jindřicha Trpišovského už nakonec nepomohla ani výhra o deset gólů. Rozhodlo se dřív.

Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík krátce po utkání v sérii tweetů reagoval na zklamání z vyřazení.

„Šest let za sebou základní skupina evropských soutěží, český rekord. Vybrali jsme si slabší rok. Co vás nezabije, to vás posílí. Víme, kde jsme udělali chyby. Velmi nás to mrzí a nehledáme alibi. Budeme tvrdě pracovat. Příští rok se vrátíme silnější,“ napsal Tvrdík.

Hned po zápase navštívil i hráče v kabině. Stanislav Tecl mezi novináři říkal, že obsah šéfových slov si nechá pro sebe, Tvrdík ale část prozradil.

„Není to tajemství. Neohlížejte se do minulosti, budeme znovu psát budoucnost. MOL CUP jako cesta do 3. předkola Evropské ligy. Nyní se můžeme soustředit už jen na národní soutěže, Viktorku Plzeň budeme pronásledovat všude, kde to jde. O titulu není rozhodnuto,“ popsal ve zkratce, co hráčům říkal.

Přidal také fotografii, na které už trenérský tým v čele s Jindřichem Trpišovským analyzuje souboj se Sivassporem. „Nekončíme, začínáme,“ připsal Tvrdík popisek.

Možný konec úspěšného kouče, který teď ale nesplnil daný cíl? „Pokora, hledání chyb a příležitostí pro zlepšení. Ale vyhazovat nejlepšího českého trenéra současnosti? To fakt ne,“ odmítl Tvrdík jakékoliv spekulace o Trpišovského pozici.

Slavia se teď pokusí napnout síly k zisku double na tuzemské scéně. Ve FORTUNA:LIZE ji už v neděli čeká souboj s Baníkem. Na vedoucí Plzeň, která má ještě zápas k dobru, aktuálně Pražané ztrácejí čtyři body. V osmifinále MOL Cupu se Tecl a spol. za pár týdnů představí v Karviné.