Mise pro Spartu: rozhýbat útok. Křídla nefungují, plán B je v podprůměru

Měl být omluvenkou za Slavii a průpravou před Viktorií. Domácí zápas se Slováckem ovšem Spartě odvála nepřízeň počasí, Letenští tak půjdou do řeže ve Štruncových sadech rovnou z voleje po výplachu v derby. Aby dosáhli na lepší výsledek, nutně potřebují povýšit svou ofenzivu. To ale není ani trochu snadný úkol. Primární zbraň souboru Briana Priskeho totiž příliš nefunguje, ta sekundární potom už vůbec ne.

Letka bez úderu

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Brian Priske uhnul ze své cesty. Sparta dál bude hrát fotbal přes křídelní prostory. Odtud chce být nebezpečná, zakládat gólové akce, vytvářet předfinální a finální přihrávky. Jenže zatímco dříve zde měl dánský kouč po ruce prvotřídní materiál, měřítko v této sezoně snese jen nejlepší ligový nahrávač Casper Höjer. Ostatní křídelníci a obránci mu moc nepomáhají. Jakmile byl levý bek v derby pokrytý, byla Sparta bezzubá. Rázem tak z průměrných 24 doteků s míčem ve vápně soupeře měla v Edenu jen pět. A to ještě většina pramenila ze standardek či chyb slávistů. Běžně se rudí do vápna pokusí dostat vniknutím či centrem 32krát za zápas. Proti Slavii to bylo jen 15krát, přičemž úspěšně pouze třikrát. Priske nutně potřebuje, aby se křídelní hráči utrhli, začali střílet góly, chystali šance. Ale dočká se vůbec? Kvalitu typu Anderse Dreyera či Pioneho Sista z Midtjyllandu, kteří kdysi sestřelili Slavii, po ruce nyní nemá.