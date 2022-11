SÁZKAŘSKÉ TIPY: Sparta ve Štruncových sadech, zabere Dynamo?

Podzimní část FORTUNA:LIGY míří mílovými kroky do svého finiše. O víkendu nás čeká už 15. kolo. To ovšem nabídne hned dva prvotřídní šlágry. Plzeň na domácím hřišti přivítá Spartu, s níž v Doosan areně neprohrála jedenáct let. A pravděpodobně tuto nevídanou sérii ještě prodlouží, Viktoriáni uspějí i tentokrát. A jak dopadne souboj Slavie s Baníkem? Využijí Ostravští smutné nálady ve vršovickém táboře po vyřazení z Konferenční ligy? Zcela nevyzpytatelným se jeví duel Liberce s Hradcem Králové. Slovan dokáže obrat favority, pak ale umí také selhat s outsiderem. Votroci začali dorážet na nejvyšší příčky v tabulce, zároveň v minulém kole padli s posledními Pardubicemi. A jak dopadne střetnutí Českých Budějovic s Brnem? Více ve videu.