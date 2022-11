Slavia na zimním lovu! Zájem o Chytila i hráče z Ďolíčku, řeší se návrat Stancia

Na šokující výsadek z Konferenční ligy musí na Slavii reagovat. I proto se klub všude možně rozhlíží, kde by mohl získat přírůstky do kádru. Deník Sport a web iSport.cz má z několika zdrojů ověřeno, že sešívaní mají na seznamu několik zajímavých jmen a možná jednu totální bombu. Neznamená to však, že všichni přijdou. Z druhé strany může dojít i na odchody. „Jezdí sem spousta skautů, i na zápase se Sivassporem se byli podívat na některé hráče. Je otázka, jestli na ně přijdou nějaké nabídky,“ prohlásil trenér Jindřich Trpišovský. Vybíráme čtyři potenciální terče i čtyři fotbalisty, kteří Eden mohou opustit.