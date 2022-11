Pardubice zapomenuty, Saňák dovedl k výhře Sigmu: Užil jsem si to!

Sice jen dočasným, přesto převládá super pocit, ne?

„Byl jsem upřímně velmi nervózní, protože to není jednoduché bez hlavního trenéra. Měli jsme s Vencou (Jílkem) během zápasu osm telefonátů, posílal nám informace přes Milana Kerbra. Vzájemně jsme si pomohli, byla to skvělá práce všech. Zapotil jsem se víc než obvykle, ale byl to pro mě úžasný zážitek. Člověk se může o to víc vyřvat.“

A potvrdit si, že jednou chce stát na lavičce jako hlavní kouč, viz nedávný zájem Pardubic...

„Užil jsem si to, ale není to o mně. Ani o jednotlivcích. Umělci, v tomto případě hráči, to vzali za své. Chtěli vyhrát a byli odměněni. Říkal jsem v kabině, že naší největší hvězdou dnes bude tým a systém.“

Zpátky k vám a touze jednou trénovat jako hlavní. Platí to?

„Nemusel jsem se v tom utvrzovat. Užil jsem si to stejně, jako když jsem dřív koučoval Slovácko B nebo když koučuju na tréninku. Člověk ze sebe dostane víc emocí, než když se jen radí. Člověka to pohltí, nevnímá pravou ani levou, proto to děláme. Moje přesvědčení být jednou hlavní trvá delší dobu, říkal jsem to i Laďovi Minářovi a Vencovi. Nijak se však nehroutím z toho, že jsem asistent. Pracuju v systému Sigmy, kde každý musí přiložit ruku k dílu. Miluju trénování, ovlivňování týmu, koučování, práci v kolektivu... Cítím se tady dobře. Ale ano, Pardubice byly lákavé. To snad všichni chápou.“

Jaký byl duel s Jabloncem?

„Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát. Celý tým byl v dobrém slova smyslu nechutný. Museli jsme být trpěliví a aktivní, kluci zaslouží absolutorium. Dlouhodobě pracujeme na tom, abychom byli i po vstřeleném gólu na mentální výši. Tentokrát jsme byli koncentrovaní a zvládli to s relativně krásným výsledkem, i když chyby samozřejmě najdeme. Stěžejním momentem byla červená karta, o to víc jsme museli být poctivější. Nebylo to jednoduché.“

Po Sejkově červeném faulu jste okamžitě vyletěl ze střídačky...

„My trenéři někdy řveme jako šílenci, vůbec si to nevybavuju. (úsměv) Přišlo mi to jako nebezpečná hra, za tyhle zákroky se dávají červené karty.“

Olomouc - Jablonec: Sejk bez respektu sestřelil Růska a dostal červenou kartu! Video se připravuje ...

Pomohly vám změny personální i systémové, že?

„Nasazení Pavla Zifčáka se povedlo, stejně tak Jirka Spáčil byl zařazen jako reakce na zápas v Teplicích. Když vidíte Zifčáka v tréninku, jak dře... Pro někoho je na první pohled možná takový tvrdší, ale pro tým, když se rozehraje, je hodně silný. Loni pomohl béčku postoupit do druhé ligy, zatímco ostatní kluci z áčka už měli dovolenou. Je to strašně poctivý kluk, zvyšuje sílu naší ofenzivy.“

Právě Zifčák byl na konci krásné kolmé akce, jež skončila jeho brankou.

„Teď to bude znít, že machrujeme, ale když soupeř hraje 3-4-3, jsou meziprostory nejzranitelnější. Připravovali jsme se na to. Dva hráči ve středu nemohou vše stíhat, zvlášť když je ta akce velice rychlá na jeden nebo dva dotyky.“

Do oné akce se zapojil i oba útočníci – Mojmír Chytil s Antonínem Růskem. Předvedli výkon podle vašich představ, nebo pořád budete nespokojen?

„To víte, že tam najdu věci, které se mi nelíbily. (úsměv) Řval jsem na ně z lajny, především co se týče pohybu bez balonu. Tihle kluci, kterým je kolem třiadvaceti let, se učí hrát s tím, že si jich soupeř všímá a připravuje se na ně. Zvládli to, stejně jako všichni ostatní.“

Co když Chytil vstřelil poslední gól na Andrově stadionu coby hráč Sigmy? Nebojíte se?

„Nebojím se, přeju všem klukům, ať se posouvají.“

Mrzet vás tak po výhře může jen návštěva 2115 diváků...

„To asi mrzí každého. Neznám odpověď na to, proč se to děje. My maximálně můžeme pracovat na tom, abychom byli schopní výkony opakovat, aby lidi viděli, že patnáct hráčů Olomouce budou gladiátoři. Vždycky se nevyhraje, ale lidi budou vědět, že se na hřišti nechalo všechno. V tomto máme rezervy. Na Slavii přijde sedm tisíc lidí, člověk pak může běhat ještě dva dny po stadionu, jak ho to nabíjí. Je však třeba mít pořád konstantní výkony, nasazení, přístup. Snad to zopakujeme příště v Brně a nevrátíme se k tomu, co bylo v Teplicích.“

Se Zbrojovkou půjde o přímý souboj o šesté místo. Budete podle výsledku hodnotit podzim, nebo už teď jste spokojeni s bodovým ziskem?

„To je dobrá otázka. Poslední mistrák vždycky ovlivňuje náladu během vánoční pauzy, na druhou stranu upřímně přiznávám, že náš interní cíl byl udělat dvacet bodů za patnáct kol. To se povedlo. Chtěli jsme se na začátku jara pohybovat v lepší pozici, za to si všichni zaslouží pochvalu. Spokojeni ale rozhodně nejsme, máme Brnu co vracet za domácí prohru.“