Bílek: Byl to boj, Sparta vsadila na sílu. Překvapení z rychlé reakce komise

Sparta v Plzni vyhrála po jedenácti letech. Jak moc jste zklamaní?

„Prohráli jsme zápas. Je to nepříjemné, protože doma jsme velmi silní. Hráli jsme se Spartou, naším konkurentem o nejvyšší příčky. Bohužel se nám to nepodařilo, nepohlídali jsme standardku a prohráli jsme.“

Dělalo vám problém sparťanské rozestavení se třemi stopery?

„Už takhle hráli ve druhé půli na Slavii, malinko jsme s tím počítali, že by na tři hrát mohli. Ale nepočítali jsme s tím, že nasadí do zápasu čtyři stopery a dost defenzivních hráčů. Vsadili na sílu, měli tam hodně vysokých hráčů, fyzicky odolných a dobře připravených. Spíš to byl boj než hezký fotbal, ani na jedné straně nebylo moc šancí. Ve druhé půli Sparta hodně vsadila na defenzivu, hrála z hlubokého bloku. Snažili jsme se hru otáčet, hledali skulinky. Měli jsme tam šanci Vlkanovy, Hejdovo zakončení standardky, příležitost měl i Mosquera. Bohužel jsme branku nedali.“

S jakým plánem jste do zápasu šli?

„Sparta má dobré hráče, kvalitní mužstvo, narazili jsme na silný tým. V tabulce není na pozicích, kde by si přála být. Věděli jsme, že to bude těžké, že nás mohou v některých fázích zápasu zatlačit. To se stalo v úvodu, ale postupem času jsme se zvedali. Bylo to z naší strany lepší, Sparta naopak hodně zalezla. My jsme si vytvořili malou převahu, ale do gólu to nedotáhli.“

Dochází týmu na konci podzimu po náročných zápasech síly?

„Nechci se tady vymlouvat na hodně náročný program. Měli jsme na to tři dny dát se dohromady po zápase s Barcelonou. Nechci přemýšlet o tom, jestli jsme prohráli z důvodu velkého počtu utkání. Ale je pravda, že kvůli zraněním máme velmi citelné ztráty.“

Porazila vás Sparta vašimi zbraněmi? Tedy dominancí v soubojích, agresivitě a nasazení?

„Dalo se s tím trochu počítat. Hráči Sparty, co nastoupili, mají fyzické parametry na vysoké úrovni. Bylo to vyrovnané utkání, v první půli měla trošku víc ze hry Sparta, my zase měli převahu ve druhé půli. Šlo o remízový zápas, který rozhodla standardka.“

Co říkáte na zákrok Tomáše Chorého na Asgera Sörensena? Komise sudích už vydala prohlášení, že VAR udělal chybu, že úder do hlavy neposoudil.

„Situaci jsem ještě neviděl, překvapilo mě, že se sešli takhle rychle.“