Chorý popsal střet se Sörensenem: Míč se mi ztratil... Úmysl odmítá

Na konci první půle došlo k momentu, který po sobotním šlágru FORTUNA:LIGY mezi Plzní a Spartou (0:1) vyvolal vlnu emocí. Plzeňský forvard Tomáš Chorý (27) vyloučil, že by do souboje se stoperem Sparty Asgerem Sörensenem (26) šel s úmyslem hráče trefit do hlavy. „Vím, že to i ve zpomalených záběrech vypadá blbě, nicméně vyvracím jakýkoli záměr protihráče zranit,“ vyjádřil se nejlepší střelec Viktorie na klubových stránkách den po utkání.