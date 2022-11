Petržela: 500? Každý zápas je těžší a těžší. Řekl, proč nechodí na penalty

Celých třiadvacet let držel bývalý řízný obránce a nynější reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý rekord v počtu utkání v první lize. V neděli odpoledne mu ho sebral Milan Petržela (39), už vlastně fotbalová legenda. „Kdybychom nevyhráli, byl bych naštvaný. V tu chvíli by šel rekord stranou,“ přiznal nezdolný záložník Slovácka po svém 465. startu. Slovácko porazilo Pardubice 1:0 , takže se památeční den povedl se vším všudy.

Jak jste si užil jubilejní zápas?

„Hlavně byl výherní, což je důležité. Trošku jsme se trápili, ale máme tři body. Hrozně jsme je potřebovali, takže jsem dvojnásobně šťastný. Do druhé půlky jsme vlezli dobře, hra už měla parametry. V té první jsme se dlouho rozběhávali, nemohli jsme se dostat do tempa.“

Před zápasem vám předal kapitán soupeře Pavel Černý dárek za Pardubice. Překvapilo vás to?

„Musím říct, že mě to mile zaskočilo. Určitě jsem od nich žádný dárek nečekal. Asi se dozvěděli z médií, že se bude něco dít, tak se toho chtěli také zúčastnit. Bylo to hezké. Dostal jsem od nich kazetu. Myslím, že tam jsou perníčky. Kluci mi ještě dali dárek v šatně, zazpívali mi.“

Na hřišti vás nikdo nešetřil. Emil Tischler, odchovanec Slovácka, vás párkrát zastavil faulem.

„To k fotbalu patří. Na hřišti jde úcta stranou. Všímal jsem si, že mě fauloval on. Asi měl za úkol přerušovat akce, abychom se nerozběhli. Nejspíš to plnil dobře.“

Cílíte se na pět stovek odehraných utkání?

„Bude záležet na zdraví. Poznávám na sobě, že je každý zápas těžší a těžší. Únava se nabaluje, do toho cestování. Je něco jiného, jestli je mi dvacet, pětadvacet nebo skoro čtyřicet. Tělo si samo řekne. Ale bylo by hezké pětistovku překonat. Zatím se za ničím neohlížím. Jsem nastavený tak, že se dívám dopředu. Na ohlížení bude čas, až skončím.“

Za vámi nastupuje Michal Tomič, jenž chytl skvělou formu. Vidíte v něm velký potenciál?

„Vidím. On je šikovný, tahový, moderní krajní bek. Dostává se hodně do zakončení, umí zakončit i levou nohou. Má kvalitní centry. Přeju mu, aby mu drželo zdraví. Je malinko náchylný na zranění. Když mu držet bude, ani by se tu dlouho ohřát nemusel.“

Uvítal jste, že jste nemusel s týmem v týdnu do Bělehradu k duelu Konferenční ligy?

„Když se mě trenér zeptal, uvítal jsem, že mi dal volno. Mohl jsem to vidět i z televize. Pomohlo mi, že jsem nemusel nikam cestovat. Ve středu hrajeme na Spartě, která se chytla v Plzni. Zápasy proti ní jsou vždycky vyhecované a mám je rád. Pokaždé, když se nám Moravákům podaří něco přivézt z Prahy, je to plus a máme z toho všichni radost.“

V lize jste vstřelil 55 branek a žádnou z penalty. Nechcete to změnit?

„Může být. Když to slyším, je to škoda. (úsměv) Přihlásím se o to. Ale asi by už musel být zápas v tu chvíli rozhodnutý. Nešel bych tam za stavu 1:0 nebo 0:0.“

Proč ne? Zkušeností máte dost.

„Já to prostě neumím kopat. Jednou jsem kopal za Plzeň ve finále poháru se Spartou. Všichni dávali, takže už jsem jít musel. A nedal jsem. Od té doby se k tomu vůbec netlačím.“