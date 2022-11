ZLATÁ PÍŠŤALKA: Skandální VAR! Faul před gólem Slavie? Hraniční

Nebyl by to víkend ve FORTUNA:LIZE, aby si pro nás sudí nepřichystali pár kontroverzních momentů. Tentokrát jim v tom mnohdy sekundovali i kolegové od VARu. Červenou kartu bez diskuzí měl obdržet Tomáš Chorý za „Zidanovskou“ hlavičku do čela Asgera Sörensena. Zapeklitější pak byla situace před vítěznou trefou Slavie proti Baníku v rámci střetu Olayinky s Ndefem. Více ve videu v pořadu Zlatá píšťalka.