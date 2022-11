Chorý střídá Krmenčíka: přehlídka faulů, zkratů a recept na neomluvu

„Nejdřív Michael Krmenčík, teď Tomáš Chorý. Jak to v té Plzni dělají, že dokážou vychovat útočníky, kteří jsou v lize nejvíc nebezpeční a zároveň nejméně oblíbení? Tam musejí něco přidávat do piva, jinak to není možné,“ zazní v novém díle Ligy naruby. Úlet plzeňského střelce ze zápasu proti Spartě dominoval zpravodajství z ligového šlágru a Liga naruby nabízí přehled Chorého tvrdých soubojů s obranami jiných týmů. Byla hlavička do Sörensena úmyslná? Nebo ne? A záleží na tom vůbec?