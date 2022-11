VAR pod fotbalovou asociaci: Správný krok, říká garant za LFA. A co Beneš?

Na začátku týdne dal Radek Příhoda velmi důrazně najevo, aby od jarní části FORTUNA:LIGY měla projekt VAR v gesci komise rozhodčích, jíž předsedá. Ligová fotbalová asociace (LFA) se nebrání tomu, aby správa videa přešla pod FAČR, což v rozhovoru pro web iSport.cz potvrzuje Tomáš Bárta. „Šlo by o naprosto logický a jednoznačný krok správným směrem,“ říká garant VAR za LFA, která ročně sype do videa vyšší jednotky milionů korun. Příhoda zároveň požaduje odvolání Michala Beneše, koordinátora VAR v ústředí svazu. „Je to vnitřní záležitost FAČR,“ poznamenává Bárta.

Jaká je vaše současná pozice v projektu VAR, co konkrétně děláte, případně máte v gesci?

„Do mé gesce patří jednání s partnery pro zajištění potřebné techniky pro nasazení systému VAR v jednotlivých utkáních. Jednám o ceně za jednotlivé přenosy a domlouvám s našimi partnery, kdy a kde bude jaká technika nasazena, protože je rozdíl, jestli se jedná o televizní přenos, nebo pouze o streamový přenos. U televizních přenosů například stačí pouze svést záběry ze všech kamer zabírajících hřiště (obvykle osm) do hlavního přenosového vozu a následně je paralelně přeposlat do vozu VAR. U streamů, které se vysílají pouze na tři kamery, je navíc nutné, aby vůbec mohl být systém VAR dle Protokolu IFAB v utkání použit, postavení dalších čtyř kamer (obě ofsajdové, na protilehlé tribuně a za brankou). Jejich záběry následně svést přímo do vozu VAR, kde je mají k dispozici videorozhodčí a jeho asistent s operátorem.“

Kdo je podle vás zodpovědný za chyby VAR? Komise rozhodčích, nebo koordinátor Michal Beneš?

„Za mě takto otázka vůbec nestojí. Chybu, která se může stát, vždy udělá konkrétní člověk ve voze VAR. S Protokolem IFAB jsou dle mých zkušeností videorozhodčí i rozhodčí seznámeni velmi dobře.“

Souhlasíte s požadavkem komise rozhodčích na odvolání Michala Beneše?

„Od samotného počátku projektu VAR v roce 2016 jmenoval instruktora rozhodčích VV FAČR. LFA vždy volbu respektovala a do jmenování nikdy nezasahovala. Je to vnitřní záležitost FAČR.“

Souhlasíte s požadavkem komise rozhodčích, aby si projekt VAR stáhla celý pod sebe?

„S vedením FAČR o možnosti převzetí celého projektu dlouhodobě jednáme a jsme připraveni předat povinnosti vyplývající z Memoranda o spolupráci mezi LFA a FAČR ve velmi krátkém časovém horizontu.“

Co by to v praxi znamenalo?

„Jednak by komise musela převzít od LFA povinnost zajišťování potřebné techniky a FAČR pak získat potřebné prostředky na úhradu veškerých nákladů, které jsou z velké části hrazeny LFA a nově by byly plně hrazeny již jen FAČR. Asociace by musela místo mě jmenovat nového vedoucího projektu a požádat o jeho schválení do funkce FIFA, stejně tak by tomu muselo být i u pozice instruktora rozhodčích, pokud by si komise rozhodčích nepřála, aby ve funkci pokračoval stávající instruktor. Z hlediska výkonů VAR během utkání a způsobu školení by převzetí povinností od LFA nemělo žádný vliv.“

Jak vám jde tato snaha dohromady s tím, že LFA se na projektu podílí technickou podporou, ale zároveň i finančně?

„LFA se k projektu připojila jako jedna z prvních obdobných organizací na světě. Netajíme se nicméně, že našim dlouhodobým cílem je předání i našich povinností FAČR, jak se k tomu zavazujeme v Memorandu o spolupráci. Za mě by bylo celkové převzetí projektu pod střechu FAČR naprosto logické a jednoznačně krokem správným směrem.“

Kolik ročně investuje LFA do projektu VAR?

„Jedná se o vyšší jednotky milionů Kč“.

Sílí v souvislosti s děním okolo rozhodčích a VAR pověstné tlaky?

„Už z předchozích odpovědí vyplývá, že LFA u má projektu úkoly, které s výkony VAR nesouvisí.“

Mluví se konkrétně o zájmu majitele Plzně Adolfa Šádka, aby ve funkci zůstal Michal Beneš. Můžete to vyloučit?

„O ničem takovém jsem já neslyšel a zcela jistě to není otázka na mě.“