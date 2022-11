Emoce na Spartě. Kotel přerušil zápas, chce zmírnit tresty. Stadion reagoval

Byl to obrázek, jenž se na fotbale příliš často nevidí. Otevřený, ovšem prakticky vyprázdněný kotel a atmosféra, o kterou se staraly zbylé sektory stadionu. Tak to vypadalo během středeční dohrávky 14. kola FORTUNA:LIGY mezi Spartou a Slováckem (4:0). Důvodem bylo přerušení utkání, které za pomocí pyrotechniky a petard vyvolali domácí ultras. „Jejich chování? Nelíbí se mi to," řekl po zápase trenér Brian Priske. Tvrdé jádro sparťanských fanoušků pak poslalo na sociální sítě své vyjádření.