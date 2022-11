Vlkanova o první ligové trefě za Plzeň: Přečetl jsem chybu, je to skvělý půlrok

Co rozhodlo proti Brnu?

„Do zápasu jsme dobře vstoupili, vytvořili si hodně zajímavých situací. Hosté nám pomohli k prvnímu gólu. Šural dal krátkou hlavičku, koukal jsem, že to bude dávat gólmanovi a přečetl to. Jsem rád, že jsem proměnil. Většina zápasu byla v naší režii, byli jsme lepším týmem a přidali pak další góly. Přežili jsme jejich dvě šance. Byla to zasloužená výhra.“

Oba podzimní góly jste dal ve čtvrtém kole, naposledy jste skóroval ještě za Hradec proti Bohemians.

„Nevím, čím to je, asi bych měl hrát pořád čtvrté kolo. (úsměv) Je to taková zajímavost.“

Plzeň - Brno: Vlkanova dal za Viktorii první ligový gól, chybou mu pomohl Šural Video se připravuje ...

Zažil jste fotbalově životní podzim?

„Mohl jsem si zahrát Ligu mistrů, dostal se do reprezentace, zatím se držíme nahoře v lize. Je to skvělý půlrok, přeju si, aby to takhle pokračovalo a jako Plzeň se v čele udržíme co nejdéle.“

Cítíte po náročném podzimu únavu?

„Je to hodně znát, únava tam je. Ale jakmile jsem na hřišti, na únavu nemyslím, chci tam odvést co nejlepší výkon pro tým. Potřebujeme dotáhnout poslední zápas a pak si odpočineme. Druhá půlka sezony už bude na počet zápasů trošku jednodušší.“

Jak jste zvládali situaci kolem Tomáše Chorého, který měl být v zápase se Spartou vyloučen?

„Pomáhat jsme mu nemuseli, Choras v tomhle tlak nějak extra neřeší. Šli jsme do zápasu a vůbec neřešili, co se stalo.“