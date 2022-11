Chorého ODPOVĚĎ na Spartu: Záhadné gesto při oslavě i chvála od trenéra

Chorý se po sobotě ocitl pod drtivým tlakem. Především na sociálních sítích se strhla lavina nenávisti. Vše kvůli úderu hlavou do Asgera Sörensena, za nějž měl být ve šlágru proti Spartě (0:1) i podle názoru komise rozhodčích vyloučený. Jenže VAR Pavel Franěk situaci pustil a plzeňský forvard unikl vyloučení i nucené zápasové pauze.

Ve středeční dohrávce 4. kola FORTUNA:LIGY, která byla odložená kvůli nabitému programu českého mistra, Chorý vyběhl proti brněnské Zbrojovce v základu. Trenér Michal Bílek na hrot nemá adekvátní náhradu, vůbec nepřemýšlel o tom, zda ofenzivní jedničku posadit. Byť se ocitl pod drtivým tlakem a mnohým se nelíbí, že unikl trestu.

Po náročných dnech Chorý své úkoly na place zvládl excelentně. V prvním poločase několik slibných možností zahodil, ale po přestávce byl u všech klíčových momentů. V 53. minutě, kdy se Plzeň sbírala z rostoucího tlaku Zbrojovky, využil zaváhání Jakuba Šurala a zvýšil na 2:0.

Poté suverénně proměnil penaltu a slavil s prstem u spánku. Co gestem naznačoval, se lze jen domnívat. Vedoucí branku Plzně obstaral Adam Vlkanova, v závěru se poprvé za Plzeň trefil střídající Fortune Bassey a pečetil jasné skóre 4:0.

Plzeň - Brno: Chorý z penalty suverénně zavěsil na 3:0 Video se připravuje ...

„Nebylo to pro Tomáše jednoduché, hodně se o tom (úderu do Sörensenovy hlavy) psalo. Ale utkání zvládl výborně, dal dvě branky a ještě odvedl pro tým velkou práci. Přidržel spousty balonů, vyhranými souboji vytvářel ofenzivní situace pro ostatní hráče. Splnil, co jsme po něm chtěli, podal velmi dobrý výkon,“ chválil jej po utkání Bílek.

Plzeňský hroťák by v případě vyloučení proti Spartě zápas s Brnem vynechal, takhle sehrál ústřední roli v předposledním zápase Viktorie na konci náročného podzimu.

„Tomáš se k tomu nějakým způsobem vyjádřil, já na to mám stejný názor jako on. Pracovali jsme s ním, aby se soustředil na zápas a neřešil, co se kolem něj děje. Odpověděl velmi dobrým výkonem,“ dodal Bílek.

Nejlepší střelec Plzně si vylepšil statistiky - v patnácti ligových zápasech dal devět gólů a tři asistence, v evropských pohárech má z 12 duelů bilanci 4+1. Už jen čísla ukazují, jak je pro Plzeň platný a v aktuální formě prakticky nenahraditelný.

„Nachystali jsme mu šanci na jeho první gól, další dal z penalty po naší chybě uprostřed hřiště. Máme také gólového útočníka, ale Kuba (Jakub Řezníček) se nedokázal prosadit. Chorý to zvládl dvakrát. Ale neřeším, jestli měl hrát, nebo ne,“ nehledal výmluvy po čtyřgólové prohře trenér Zbrojovky Richard Dostálek.