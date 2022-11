Co ukázala Sparta: Priskeho zbraň, Sadílek v laufu i (ne)nápadný Kuchta

Video se připravuje ... Jedna věc je zvládnout těžký a důležitý zápas, druhá tenhle výsledek následně i potvrdit. Spartě se to v nedávné minulosti ne vždy dařilo, ve středu večer to ale zvládla s grácií. V dohrávce 14. kola FORTUNA:LIGY setnula v domácím prostředí Slovácko 4:0 a oštemplovala tak víkendový sukces v Plzni. I navzdory nepokojím v domácím kotli, jenž průběh duelu v prvním dějství narušil. Co všechno zápas ukázal?

Táhněte domů! Fans se postavili kotli Byl to zvláštní pohled. Druhý poločas dohrávky Sparty se Slováckem se odehrál za zcela vylidněného domácího kotle. A ne, nebyl uzavřený, jen se vyprázdnil poté, co zbytek stadionu tvrdě odsoudil přerušení utkání v prvním dějství po salvě světlic a petard. „Hovada, táhněte domů!“ byla jasná reakce letenských tribun na to, co se odehrávalo po dvaceti minutách hry za Matějem Kovářem. Ve zbylém průběhu duelu diváci usilovně hnali Pražany dopředu, utkání vytvořili vysoce důstojnou kulisu. A trenér Brian Priske si toho náležitě považoval. „Máme dvě možnosti: můžeme se bavit o lidech, kteří odešli, anebo o těch, kteří s námi zůstali celý večer a postavili se za klub. O těch chci mluvit především, protože nás moc podpořili. Stáli nejen za hráči, ale za celým klubem. Chtěl bych říct, že k nim mám opravdu největší respekt za to, jaký poslali signál nejen hráčům, ale všem lidem v klubu. Dali najevo, že takovou formu protestu nebudou tolerovat. Měl jsem z našeho propojení s nimi skvělý pocit.“ Sparta - Slovácko: Kotel domácích naházel světlice na hřiště, Priske jim šel domluvit Video se připravuje ...

Sadílek v laufu Víte, proč si Sparta v létě přivedla Lukáše Sadílka? Přesně kvůli výkonům, které odvádí v posledních zápasech. Své Slovácko, kde se vypracoval k oporám, paradoxně složil zbraněmi, kterými Pražany upoutal. Mentalita válečníka, nohy maratonce. To jsou jeho silné stránky. Slovo únava jako by šestadvacetiletý motor sparťanské zálohy neznal. Sadílkova pohonná jednotka mnohdy probouzí sparťany z úsporného režimu. „Každý den dělá obrovské pokroky. Pokud jde o fyzickou připravenost, je to náš hráč číslo jedna. Má obrovská čísla v naběhaných celkových metrech i v metrech ve sprintové rychlosti,“ chválí ho Brian Priske. Ve středu na Letné navíc přidal i gól. Již třetí v aktuálním ročníku. Tolik jich v Uherském Hradišti stihl za celou minulou ligovou sezonu. Jde nahoru. „Těší mě, že dělá pokroky i v taktice, začíná víc rozumět tomu, jakým stylem chceme hrát. Jak si v našem způsobu hry představujeme, aby hrál záložník. Aby porozuměl, kdy musí být ve svém prostoru a kdy je příležitost, aby ho opustil. Navíc je úžasně pracovitý. Jeho mentalita je na špičkové úrovni,“ dodal dánský trenér. Sparta - Slovácko: Sadílek dostal perfektní balon a prostřelil Nguyena! 1:0 Video se připravuje ...

3-4-3 jako nová zbraň? Proč ne! Zaskočil tím Plzeň a nechytalo se ani Slovácko. Řeč je o formaci 3-4-3, se kterou rudí opět slavili úspěch. Stane se z rozestavení, kterému se Brian Priske dlouho vyhýbal, nová zbraň Letenských? „Je to těžká otázka,“ reagoval Priske po Slovácku. „Když se podíváte na výsledky, nabízí se to. Vyhráli jsme 4:0, 1:0… Možná by to bylo nejlogičtější, ale posledních 15-20 minut jsme přešli do rozestavení 4-3-3 a vytěžili z toho gól Adama Karabce. I tahle varianta fungovala. Je důležité, že máme plán A i B,“ glosoval taktiku sparťanský trenér. „Primárně je to ale o filosofii, jak chceme hrát. Ta je pro nás klíčová. Můžete zaparkovat autobus s pěti hráči vzadu a nebo hrát fotbal, což je mi ale bližší.“ Sparta - Slovácko: Karabec krásnou utaženou ranou zvýšil už na 4:0 Video se připravuje ...

Kuchta nenápadně u gólů V Plzni se neprosadil a stejné to bylo i ve středu na Letné. Tentokrát ale Jan Kuchta byl ve hře Pražanů znát. Byl u dvou gólů ze čtyř. U první trefy vyhrál souboj pro asistujícího Lukáše Haraslína. Ve druhém případě zase chytře nalákal obránce do souboje, nechal propadnout balon pro Davida Pavelku, který nachystal gól právě slovenskému křídelníkovi. „V Plzni jsme odehráli dobré utkání, jen z trochu jiné perspektivy, bylo to defenzivnější a víc o soubojích. Teď jsme dali pěkné góly, určitě to byl jeden z našich lepších zápasů,“ kvitoval Priske středeční výkon, na kterém se podílel i z Ruska zapůjčený reprezentační forvard. Ve druhé půli utkání Sparta - Slovácko se o nůžky neúspěšně pokusil Jan Kuchta • Foto Blesk:TONDA TRAN