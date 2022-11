Bílek: Na Vlkanovu měla být penalta. Změny v kádru? Maximálně dvě

Remíza s posledními Pardubicemi (1:1) zkomplikovala plzeňské plány. Náskok na Slavii se ztenčil, do jara jdou nejlepší české týmy s minimálním odstupem. Trenér Michal Bílek netajil po zápase v Ďolíčku zklamání a naznačil, jaké plánuje přes zimu v mužstvu změny.

Proč jste s Pardubicemi ztratili dva body?

„Věděli jsme, že pokud chceme vyhrát, musíme hrát koncentrovaně po celých devadesát minut. V první půli to z naší strany nebylo dobré. Když jsme si něco vytvořili, tak jsme šance neproměnili. Z mého pohledu tam byl tam penaltový zákrok na Vlkanovu, ale mohli jsme to odehrát lépe. Pak jsme inkasovali, ale následně dali břevno, vstřelili branku a vytvořili si i další příležitosti k tomu, abychom dali druhý vítězný gól.“

Pomohlo vám k vyrovnání dvojité střídání?

„Po obdržené brance jsme na hřiště chtěli dostat druhého útočníka Basseyho, přišel i Holík. Chtěli jsme být silnější o jednoho hráče v pokutovém území navíc. Vytvořili jsme si tlak, bylo tam spousty nedohraných situací, v nichž jsme měli být přesnější. Je to škoda, tenhle zápas je pro nás jednoznačná ztráta.“

Jak hodnotíte ligový podzim?

„Těžko se mi to hodnotí po takovém zápase, měli jsme tady vyhrát. Ale jsme na prvním místě, hráli jsme evropské poháry, nebylo jednoduché přepínat na ligu a zvládali jsme to. Celkově můžeme být spokojení, ale jak už jsem zmínil – těžko se mi to hodnotí po tomhle zápase.“

Ztenčil se váš náskok na Slavii, očekáváte na jaře velký boj o titul?

„Pokud bychom tady vyhráli, měli jsme náskok větší. Jsem rád, že se dáme zdravotně do pořádku, máme hodně zraněných hráčů, což nám komplikovalo podzimní konec ligy. Vítám zimní pauzu, snad se dobře připravíme, abychom na čele zůstali co nejdéle. Nebude to vůbec jednoduché. Slavia chce titul, Sparta se zase na čelo dotáhnout.“

Hrozí u aktuálně zraněných (Sýkora, Kliment, Řezník, Tijani, Kopic), že někdo nestihne začátek přípravy?

„Všichni marodí už tak dlouho, že by měli být na začátek přípravy k dispozici. Nevíme, jak to dopadne s Jemelkou, v úterý jde na operaci s ramenem.“

Uvažujete o změnách v kádru?

„Bavíme se o menších změnách v kádru. Předběžně můžu říct, že nepůjde o nic zásadního, maximálně jedna, dvě změny. Máme kvalitní, široký kádr.“

Uvítal byste návrat Vladimíra Daridy?

„Teď nechci komentovat jakékoliv jméno.“

Dokončovali podzimní část někteří hráči po náročném programu přes závit?

„Nechci říkat, že jsme proti Pardubicím nevyhráli proto, že za sebou máme náročný program a hodně zraněných. Ale poslední kola pro kluky nebyla jednoduchá. Někteří měli zdravotní problémy, ale přesto museli jít hrát, kádr se nám rapidně zúžil. Jsem rád, že liga pro tento rok končí a dáme se fyzicky dohromady.“

Projevilo se to na Kalvachovi s Buchou, kteří odehráli téměř všechny zápasy?

„Může to tak být, uprostřed pole je třeba hodně běhat. Kalvi i Buchy toho odehráli hodně, teď se u nás necítí optimálně asi ani jeden z hráčů. Ale pořád platí, že jsme měli utkání výsledkově zvládnout lépe.“