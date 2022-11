Sigma přezimuje hned za TOP 3! Jílek: Mužstvo v kritické situaci zareagovalo

V srpnu Zbrojovka slavila v Olomouci, v listopadu se vše obrátilo. Stejně jako pozice v tabulce a aktuální rozpoložení. Sigmu výhra 3:2 v Brně posunula na čtvrté místo v tabulce, což na Hané po nepovedeném začátku sezony totálně mění náladu. Duo odchovanců navíc ve středu pravděpodobně čeká debut za reprezentaci, takže další příjemná zpráva. „Je to skvělé, budeme si to teď chtít trochu užít,“ usmíval se kapitán vítězů a nejlepší hráč utkání Radim Breite.

Z úvodních šesti kol jen čtyři body, nálada na Andrově stadionu byla v úvodu podzimní části fakt bídná. Jenže v Olomouci vsadili na stabilitu, žádné překotné změny a víru v tvrdou práci. A teď si mnou ruce. Za silnou top trojkou totiž s 24 body přezimuje právě Sigma, což se nečekalo.

„Za posledních deset kol jsme udělali dvacet bodů,“ připomněl trenér Václav Jílek. „Mužstvo v kritické situaci zareagovalo. Jeden a půl bodu na zápas je známka určité kvality, jsme díky tomu v šestce, čímž jsme splnili cíl. Máme velmi dobrou pozici pro jaro. Je to cenné, příjemné, ale zavazující,“ dodal spokojeně muž, jenž odkoučoval 150. ligový duel.

Ten nedělní byl bláznivý. Pro více než čtyři tisíce fanoušků atraktivní, byť pro domácí s hořkým koncem. Dvakrát dokázali srovnat, napotřetí už ne. Kiksy v obraně efektivní Hanáci trestali, táhl je především středopolař Radim Breite. Zkušený kapitán nejdřív založil akci před prvním gólem, druhý pak sám vstřelil. Klíčový prostor ovládl, protivník Filip Souček na něj neměl. „Zastínil i Jirku Spáčila, odehrál vynikající utkání,“ přikývl Jílek.

„Musím všechny trenéry i hráče pochválit za odvedenou práci na podzim. Bude se nám teď lépe dýchat, konečně jsme v tabulce nahoře. Ale nijak spekulovat nebudeme,“ slíbil Breite.

Není důvod, Sigmu čeká ještě pohárové osmifinále v Liberci a zápasy Zimní Tipsport ligy. Ještě předtím ale bude klub přát dvojici Ondřej Zmrzlý, Mojmír Chytil, aby se prosadili v reprezentaci, kam byli oba odchovanci premiérově povoláni. Ve středu Faerské ostrovy, v sobotu Turecko.

„Máme velkou radost, je to pro ně vyznamenání a odměna za podzimní práci. Měl jsem trochu v hlavě, aby nemysleli ještě před Brnem na to, že jim v pondělí začíná sraz, ale nestalo se. Jsem strašně rád za reakci. Nikdo se nešetřil, nevyhýbali se soubojům. Zvládli to výborně,“ cenil si kouč.

Zmrzlý z pozice levého beka vstřelil branku, Chytil klasicky uhrával náročné balony. Otázkou je, jak dlouho je ještě bude svádět souboje v olomouckém dresu. „Věřím, že na jaře ještě ano. Jsem si však vědom, že zájem může být eminentní. Pro nás je to klíčový hráč, ale všichni vědí, v jakém ekonomickém kontextu klub pracuje. Naší povinností je se o tom bavit, nicméně podle mě by bylo ideální, kdyby Mojmír zůstal a na jaře potvrdil výkony a produktivitu,“ uvedl Jílek.

On sám by rád přivedl levonohého stopera, středního záložníka a křídlo. Když to klapne, bude dobře. A když ne? Může realizák vytáhnout šikovné mladíky z vlastní líhně, mají jich dost.

„Za mě je to úplně skvělé, že tady máme tolik talentovaných hráčů. Co jsem mohl poznat i jiné kluby, tak mládež v Olomouci je oproti tomu neuvěřitelná. Jen dobře, že se dostali i do nároďáku, přeju jim to,“ popisoval Breite, jenž v září 2020 proti Skotsku zažil reprezentační zážitek, když kvůli covidu vypadla spousta hráčů. „Teď už jsem si určitě naděje nedělal, buďme realisti. Užil jsem si to, už tam mají být jiní,“ smál se.