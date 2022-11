Trpišovský: Tým je teď v optimu. Výsledek Plzně na nás neměl vliv

Rodilo se vítězství lehce, jak napovídá výsledek?

„Měli jsme komfortní vstup do utkání. Byli jsme aktivní, v pohybu. Proměnili jsme první dvě šance, což nám hodně pomohlo. Domácí se potom museli tlačit za góly. Vývoj se trošku otočil. Měli jsme prostor na rychlé brejky, což nám vyhovovalo. Pro soupeře to bylo složité. Vyrovnali jsme se mu v nasazení i v osobních soubojích. Po čtvrtém gólu se zápas otevřel, domácí tam dávali rychlé hráče Vukadinoviče, Jawa, Dramého, kteří jsou nebezpeční, a tento styl hry jim vyhovuje. Hřiště se roztrhalo, hrálo se nahoru dolů. I když je výsledek jednoznačný, byl to zajímavý zápas ve skvělé kulise. Chtěl bych poděkovat i našim fanouškům, že přijeli v takovém počtu. To pro nás byla velká vzpruha.“

Nebylo šancí soupeře až moc?

„Máte pravdu. Je to věc, na kterou se chci zpětně podívat. Brzy jsme měli oba stopery na žlutých kartách. Některým kontaktům se pak i vyhýbali. Domácí chtěli dát do poslední minuty gól, tlačili se dopředu ve velkém počtu. Některé situace jsme měli řešit líp. Nechali jsme jim hodně místa.“

Potěšila vás remíza Plzně na hřišti Pardubic?

„Výsledek jsme věděli. Byl pro nás pozitivní, ale žádný vliv na náš výkon neměl. Ani z jednoho procenta. Náš tým je koncentrovaný, odhodlaný. Musíme se soustředit na sebe a nekoukat úplně na to, jak dopadl jiný zápas. Ve druhé polovině podzimu jsme přidali k dobré ofenzivě větší pevnost vzadu. To nás dovádělo k dobrým výsledkům. Tím roste i sebevědomí mužstva. Pomohli nám na pozicích polařů Kuba Hromada s Oskarem. V dobrém rozpoložení se vrátil i Santos, i Ondra Kolář v bráně.“

Jak se vám líbila gólová hlavička Petera Olayinky? Má výjimečný výskok?

„Má ho výborný. Odrazovku ve vzduchu má opravdu skvělou. Blíží se skoro k šedesáti centimetrům.“

Proč nebyl na soupisce záložník Matěj Jurásek?

„Měl být v základu na pravém křídle, ale na předzápasovém tréninku se lehce zranil. Nechali jsme ho doma. Tím pádem je šance, že bude k dispozici na páteční pohárový zápas v Karviné. Je předpoklad, že by se ve středu mohl připojit zpátky k týmu. Kvůli zdravotním problémům jsme střídali Oscara. Hlásil je už během prvního poločasu. Kdyby byl výsledek jiný, možná by hrál až do konce. Ale preventivně jsme ho stahovali. I proto, že Lukáš Provod teď vypadá v tréninku velice dobře. Mohl se před pátkem rozehrát. Do individuálního tréninku se zapojil Petr Ševčík. Možná s námi taky odjede. Šance je i u Aihama Ousoua, u kterého ještě čekáme, jestli bude povolán do švédské reprezentace.“

Bude to na hřišti exligové Karviné záludný zápas?

„Nesmíme ho podcenit. Myslím, že bude plný stadion. Pro Karvinou to bude jiný zápas než ve druhé lize, kde bývá favoritem. Výsledkově se nám tam nedařilo, určitě z toho máme respekt. Nebude to jednoduché a podle toho se na to chceme připravit.“