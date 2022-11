Podzim vygeneroval jarní „bondovku“. NEJ šance? Na základě dat Slavia

Viděno čistě očima dat, jsou sešívaní suverénně největším favoritem na zisk titulu. Ve většině ofenzivních metrik totiž vládnou. Platí to pro góly i očekávané góly, střely, doteky ve vápně či intenzitu presinku. Nedostatek je patrný u úspěšnosti průnikových přihrávek, ta je ovšem ovlivněna častou absencí kreativních záložníků Lukáše Provoda s Petrem Ševčíkem. Prostor pro zlepšení je rovněž v očekávaných gólech ze standardních situací. V tomto směru za svými rivaly Slavia zaostává.

Sparta

Zatímco první „S“ dominuje ve většině ofenzivních metrik, v případě Sparty je v mnoha směrech prostor pro zlepšení. Platí to zejména pro góly a očekávané branky ze hry. V nich je na tom téměř srovnatelně jako s očekávanými brankami ze standardních situací. Vzdušný prostor je obecně silnou kartou Priskeho mužstva, což dokazuje vysoká úspěšnost ve vzdušných soubojích. Sparta naopak zaostává v průnikových přihrávkách, to je ovšem do jisté míry vědomá věc. Hlavní koncentrace totiž směřuje na hru po křídlech.