Hráč podzimu: Zbrojovka uchvátila redakci, mladík udolal bohéma

Ve dvaceti letech dělá hru nováčka. Na to musí být schopnosti i odolnost. Obojí tenhle mladík má. Sedm gólů, pět asistencí. Hráč, díky němuž nejlepší ligový střelec Jakub Řezníček prožívá fotbalovou obrodu. Uvidíme, kde a jak dohraje sezonu.

Ultraprofíci si právě narvali versatilku do oka, ale musí prominout, na podzim všechny trumfnul předseda českých fotbalových bohémů. S jedenácti góly nejlepší střelec, v součtu se třemi asistencemi i nejproduktivnější hráč. Nováček na Jakubu Řezníčkovi stojí.

Nejvíce branek, nejlepší v produktivitě, nejvíce střel za zápas, i přímo zacílených na branku. Čtyřiatřicetiletý veterán prožil snový podzim kariéry. Přímo geniálně si porozuměl s o čtrnáct let mladším Michalem Ševčíkem. Společně postavili na hlavu předsezonní teorie, že Brno bude za všemi ošklivě plandat.

Michal Koštuřík

Michal Ševčík (Brno)

Ten kluk je na poměry české ligy malý zázrak. Kdyby hrál ve Spartě, říkalo by se, že je druhý Rosický. V Brně je lehce zašitý, o to víc ale vynikne jeho cit pro hru, technika a geniální přihrávky. V číslech: 20 let, 16 zápasů, 7 gólů, 5 asistencí. A i ta Sparta brzy bude…