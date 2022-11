Liga očima fanoušků: Plavšič nás baví, teď na Spartu! Omluva trenérovi

Také někdo do útoku. Ale bude to masivní posilování, jak bylo původně v plánu, nebo jen lehké zimní doplnění? Uvidíme…

SPARTA PRAHA

Přes zimu musíme šlápnout do pedálů

V první půli FORTUNA: LIGY byl zprvu pohled na naši hru až nesnesitelný. Trenér dostal nezvykle dlouhou dobu na aklimatizaci v českém fotbalovém prostředí. Teprve po řádném výplachu od Slavie pochopil, že změny jsou nutné. Teď dotáhnout některé věci do konce, abychom se prezentovali fotbalem hodným Sparty. Úkolů, které nás na jaře čekají, je „neúrekom“.

Prvním z nich je posílení/redukce kádru. Těm, kteří odehrají svůj (pod)průměr, dát šanci na (roze)hrání jinde. Navrátivší se „krajánkové“ by měli také šlápnout do pedálů. Námitka, že jejich smlouvy to neumožňují, je problém klubové administrativy. Teď my, fandové. Nespokojenost lze dát najevo různým způsobem, ale něco bylo skutečně za hranou. Rozhodčí žádám, ať své pravomoci uplatňují také vůči řvoucím funkcionářům na lavičkách, a publikaci Práce s VAR všem pod stromeček. FAČR nechť lépe pracuje s termíny a předseda ať se pohne alespoň „o fous“ směrem do reality. Fevoluce ať se neukládá k zimnímu spánku. Čas je do 28. ledna roku příštího.

MILOŠ KOLÁŘ. 71 LET, FOTBALOVÝ DŮCHODCE