TOP hlášky podzimu: Vrba v Přerově, Kozel jako Lineker i doktor Štrosmajer

Čím hůř, tím líp... Že je to protimluv? Na první dobrou ano. Jenže ač angažmá trenéra Pavla Vrby v Baníku bylo krátké a chudé, padala z něho i v trudné situaci jedna hláška za druhou. I proto má hned dvojnásobné zastoupení v nejlepších výrocích podzimní FORTUNA:LIGY, jak je vybral web iSport.cz. Ale pozor, stejný úspěch zaznamenal i liberecký kolega Luboš Kozel, jenž přišel s tuzemskou obdobou definice fotbalu anglické legendy Garyho Linekera. Jenže v ní šlo o to, že vždycky vyhrají Němci... Projděte si nejzábavnější citáty první části sezony!

V úvodním kole FORTUNA:LIGY to pro Slovan na Letné začalo gólem ve druhé minutě a skončilo výhrou 2:1. Sparta sice štěkala, ale ještě nekousala.

„Věděli jsme, že je důležité do utkání dobře vstoupit. Sparta neuspěla v Evropě a raněné zvíře nejvíc kouše.“

Pavel Vrba, trenér Baníku

„Almási, to je záhada. To je na doktora Štrosmajera, nikdo jiný to není schopen řešit.“

Nemusíte být zrovna doktor Cvach, aby bylo zřejmé, že dlouho zraněný ostravský kanonýr byl případem pro nejvyhlášenější kapacity.