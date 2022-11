Stramaccioni o Spartě: Velké zklamání. Deset cizinců bych už nepřivedl

Jeho angažmá ve Spartě skončilo bídně, a taky dost předčasně. Trenér Andrea Stramaccioni měl totiž na Letné nastartovat novou a úspěšnou éru, ale marně. Prahu opustil už po necelých deseti měsících. „Sparta je moje největší trenérské zklamání. Cítím, že jsem tam nezvládl ukázat, co ve mně je," řekl italský kouč v exkluzivním rozhovoru pro server iDnes.cz .

Do kádru i realizačního týmu se Stramaccionim zamířila řada cizinců, pražský celek se pod jeho vedením komplětně proměnil. Rudý dres oblékli třeba Tal Ben Chaim, Guélor Kanga, Semih Kaya či Georges Mandjeck. Ale bylo jich mnohem víc. „Jméno není všechno. Chemie nefungovala," zdůraznil.

„Někteří čeští kluci za mnou chodili a leccos jsme řešili. Měl jsem výborný vztah s Václavem Kadlecem, taky se Šuralem, je mi moc líto, jaký osud ho potkal. Od nich jsem občas slyšel: Trenére, není to fér, rozdíly v platech jsou moc velké," vyprávěl. „Nevěděl jsem přesně, jak jsou platy nastavené a co by mohlo nadělat problémy."

Velkou obměnu hráčského kádru pak aktuálně 46letý trenér označil za chybu. „Přistoupil jsem na myšlenku, že Sparta potřebuje revoluci. Když v Praze chvíli žijete, pochopíte, že Sparta je tým, který pevně stojí na českých hodnotách, české mentalitě. Udělal jsem možná největší chybu v životě, když jsem si myslel, že přivedeme deset jedenáct cizinců a bude to fungovat," zmínil Stramaccioni, který se připravuje v Kataru na roli televizního experta během světového šampionátu.

Částečně za neúspěch ve Spartě prý nese zodpovědnost i majitel klubu Daniel Křetínský. „Opravdu moc si ho vážím a považuju ho za jednoho z nejchytřejších lidí, které jsem potkal. Chtěl mít ze Sparty víc mezinárodní tým. Ale byla chyba, že jsme to pojali ve velkém a udělali tolik změn. Což se týká i realizačního týmu," prohlásil Stramaccioni.

Za kolegy si tehdy vybral Italy či Chorvata. „Kdyby existoval stroj času a já se mohl vrátit zpátky, řekl bych panu Křetínskému: Dejte mi tým z Čechů a Slováků, já si vezmu k ruce jednoho asistenta a dáme se do práce," uvedl.

A jak se do Sparty vlastně dostal? Vybral si ho sám Křetínský. „Seděli jsme asi tři hodiny. Psal si poznámky, mluvili jsme o všem možném. O taktice, trénincích, fyzické přípravě. Hodně se mě ptal, bavili jsme se i o konkrétních hráčích. Když jsme skončili, řekl: Jsem rozhodnutý, chci vás. I kvůli němu mě mrzí, že jsem nakonec neuspěl," poznamenal Stramaccioni, jenž Letenské prý dál sleduje.

„Já mám Spartu vážně pořád v srdci. Bylo to manželství, které se sice vůbec nepovedlo, ale z hlavy ho nikdy nevymažete," dodal.