Kadlec: Stramaccioni? Extrémy, ale fotbalu rozuměl. Kdo byl „na pěst“?

Byla to hotová revoluce. Když v létě 2017 fotbalová Sparta angažovala italského trenéra Andreu Stramaccioniho a naverbovala armádu zahraničních hráčů, dostala se do neskutečných turbulencí. Na vlastní kůži je prožíval i útočník Václav Kadlec, který se o rok dříve natrvalo vrátil z neúspěšné anabáze v dánském Midtjyllandu. Odpadlík, který málem skončil v Drážďanech, se nakonec stal zničehonic kapitánem, s nímž „Strama“ konzultoval sestavu. Ve své knižní zpovědi Já to nevzdám! Kadlec nabízí i trochu jiný pohled na působení italského kouče, než jaký se vžil…

Tréninky byly dobré

O příchodu trenéra Andrey Stramaccioniho jsem se dozvěděl až v momentě, kdy to klub oficiálně oznámil. Hned jsem si pouštěl jeho první rozhovor, zapůsobil na mě jako sympaťák. Rozhodně jsem neměl žádné předsudky, že bych si dopředu myslel, že to nemůže fungovat. Naopak jsem si říkal: Proč ne? Tušil jsem, že k tomu jednou nevyhnutelně dojde. Že do Sparty přijde zahraniční trenér. V první chvíli jsem navíc samozřejmě nemohl vědět, co jeho příchod bude znamenat pro složení týmu. Bral jsem to spíš jako fajn osvěžení...

Zajímavý měl přístup k zakládání útoků. Zatímco spousta trenérů vyhání krajní beky při rozehrávce nahoru, typicky třeba Pavel Vrba, Ital od nich chtěl, aby si při výstavbě hry seskočili klidně až na úroveň brankové čáry. Třeba tři metry pod stopery. S tím jsem se předtím nikdy nesetkal.

Ale měl to zmáknuté. Jen narážel na to, že neustále rotoval sestavu a měnil rozestavení – jak hledal něco, co bude fungovat. Ani pro nás to nebylo jednoduché, abychom se v tom nějak ukotvili. Po taktické stránce mi nicméně nepřišel špatný, fotbalu rozuměl. Tréninky pod ním byly strašně těžké, ale zároveň dobré. Mělo to vysokou úroveň.

Vácha vs. Mandjeck

Cizinci fungovali spíš jako samostatné jednotky. Ani mezi sebou se tolik nebavili. Třeba na Marku Jankovi bylo na první pohled vidět, že nemá moc velkej zájem na tom, aby se Sparta jako klub někam posunula. Ale choval se slušně, nedělal žádné problémy. Řešil pak nějaké osobní trable, celkově to měl těžké.

Podobné to bylo s Biabianym. Podle mnohých měl výbornej začátek, když si v Boleslavi připsal asistenci na Lafiho gól. Jenže tím víceméně skončil. Kdykoli jsem ho v zázemí stadionu potkal, měl v ruce telefon. Ale fakt pokaždý! Všechno odtrénoval, nebyl konfliktní, ale nevzpomínám si, že bych se s ním vůbec někdy nějak víc bavil.

Ben Chaim byl sice vynikající fotbalista, ale neustále řešil nějaké zdravotní potíže. Jediným problémovějším elementem tak byl ve Stramově éře Mandjeck. Párkrát jsme se s ním chytili na tréninku, jednou do sebe hodně zajeli s Vašonem. Málem došlo na pěsti, ale povedlo se nám to zarazit…

Haló, tady Strama

Jedno ráno mi najednou zvoní telefon. Italské číslo… Podivil jsem se, ale hned to vzal. Na druhém konci Strama. Do té doby jsem na něho kontakt neměl, nebyl k tomu důvod.

„Ahoj Vašek, neruším?

„Ne, v pohodě. Jsem akorát na snídani, ale vezmu si to ven.“

„Chci se zeptat, jak bys to zítra postavil?“

„Myslíte sestavu?“

„Ano. Co bys řekl, kdybych postavil toho a tohohle?“

Normálně se mnou konzultoval sestavu! Řekl jsem mu svůj názor, většinou spíš souhlasil. Byl jsem z toho pořádně překvapenej. Nikdy předtím se mi nic podobného nestalo. A Stramaccioni byl asi ten úplně poslední člověk, od kterého bych něco takového čekal. Navíc to nebyl zdaleka jediný takový případ. Před utkáním v Olomouci si na hotelu zavolal mě a Frýďase (Martina Frýdka), pak přizval dokonce Husťu (Ondřeje Zahustela). A řešil s námi taktiku.

S kluky jsme na sebe koukali, na pokoji jsme se tomu pak smáli. Před pár měsíci si o nás neopřel ani kolo – a teď s námi probírá sestavu. Bylo to z extrému do extrému...