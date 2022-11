Šéf Bohemians: Květa vidím v cizině. Stoper přivedl patnáct sponzorů

Během rozhovoru běží v televizi zápas MS, komu fandíte?

„V tipovačce mám Argentinu a přeju to Lionelu Messimu. Ten jeho sen vyrovnat se Maradonovi, titul mistra světa je jediné, co mu chybí.

Řeší se ale i mimofotbalové věci…

„Je to hodně kontroverzní turnaj. Ať už pořadatelskou zemí, jejím porušováním lidských práv. Mluví se o mrtvých při stavbě stadionů... Navíc když jsem viděl úvodní zápas, tak Katar není tým, který na MS patří. Odborníci to hodnotili, že to bylo někde na úrovni třetí ligy. Samozřejmě domácí neměli lehkého soupeře, ale předvídal se trošku jiný zápas než to, co nám předvedli.

Sledují Bohemians MS třeba i kvůli potenciálním posilám do kádru?

„Takhle bych to neřekl. Samozřejmě nějaké hráče v hledáčku máme, jestli se ukážu na mistrovství světa, těžko říct. Z historie víme, že jsme nějakým způsobem napojení třeba na asijské kluby. Třeba díky trenérům, kteří tam působili a prošli Bohemkou. Ale jestli máme ambici přivést hráče z MS, tak to myslím, že ne.“

Přitom Bohemians byli první českou zastávkou pro exotické národnosti. Hráli tu první Bahrajňan, Uzbek, Kolumbijec v české lize… Zároveň bývalý trenér Klusáček i současný kouč Jaroslav Veselý znají blízkovýchodní prostředí.

„Škála hráčů, které sledujeme nebo na které se díváme, je obrovská. Ale že bychom teďko měli zaměřený nějaký přestupový cíl, to určitě ne. Spíš někdy vyskočí relativně rychle a náhodou jako třeba tenkrát Júsuf, o kterém jsme možná pár měsíců předtím ještě ani nevěděli.“

Teď ale žádný „exotický“ hráč v áčku Bohemky není…

„Osvědčilo se nám doporučení, že jsme se s cizinci, kteří byli na hraně sestavy, rozloučili. Ukazuje se to jako správná cesta, protože pokud má být cizinec v české lize, tak musí být lepší než místní kluci. Nabídek chodí spousta, 99 procent od neznámých lidí a většinou je ignorujeme. Pak jsou relevantní zdroje, od kterých když něco přijde, tak se podíváme. Prostředků, jak o hráči něco zjistit, je docela dost.“

Pojďme k ligovému podzimu. Bohemians jsou v nadupaném středu tabulky sedmí, jaká první půlka sezony byla?

„Měla spoustu pozitivních stránek. Z pohledu Bohemky je možná nejklíčovější marodka, která se v podstatě vyprázdnila. Během celého podzimu se nám vyhýbala větší zranění. Druhá věc je postavení v tabulce. To vypadá relativně dobře, ale počet bodů až tak dobrý není. Rozestupy jsou opravdu minimální, hodně napoví první jarní kola."

Velkou pozornost poutal trenér Jaroslav Veselý. V první lize nové jméno.

„I s Luďkem Klusáčkem (odcházejícím trenérem) jsme se shodli na tom, že Jarda bude nejlepší volba a neuvažovali jsme o nikom dalším. Důvěru nám vrátil tak, že zachránil ligu. Prodloužit byla logická volba. Jarda i díky tomu, že pochází ze skromnějších podmínek, které měl v Hradci, dokáže z minima vytěžit maximum. Nemá tu hráčský kádr jako špičkové kluby, ale k hráčům jsme individuálnější. Absolvovali jsme i úplně jinou přípravu, abychom vyprázdnili marodku."

Působí jako velká voda, je ho všude plno. Nemůže to být trošku problém?

„Určitě ne, naopak. Právě proto, že ho je v kabině plno, má obrovský respekt. Zároveň ale s hráči mluví na rovinu a nic před nimi neskrývá. Hráč ví přesně, v jaké pozici je v týmu. Pravidelně to s nimi komunikuje, není to tak, že by byl nějaký hráč uražený, protože si to s ním okamžitě vyříká. Každý ví, jakou má pozici, proč je a není nominovaný, jakou má šanci v týmu."

Myslel jsem spíš jeho vyjádření navenek. Umí popíchnout tu soupeře, jindy zas rozhodčí…

„Říká věci tak, jak jsou a jak je cítí. Za mě je to správně. Proč by si měl hrát na něco, co není. Je prostě otevřený a upřímný, to na něm mám rád."

O Bohemians se roky říkalo, že fotbal s nimi bolí, i když už to nebyla pravda. Teď je ale tým hodně důrazný.

„Po nějakém období, kdy jsme byli spíš techničtější a míň agresivní, se vrací správně vyvážená agresivita. Kluci jdou nadoraz, třeba Petr Hronek, který nevypustí jediný souboj a občas to od něj i bolí, protože on tam tu nohu nechá."

Když jste zmínil Petra Hronka. Někteří hráči přitahují velkou pozornost. Budou v kádru i na jaře?

„Útočné trio Puškáč, Hronek, Květ od prvního