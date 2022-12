Hoftych o Boleslavi: Éra odchovanců. Pech a Slavia? Klub udělá to nejlepší

„Měli jsme těžký podzim. V létě nám odešli Douděra, Ewerthon, Hlavatý a Smrž. Po pár kolech se ještě zranil Milan Škoda, takže nám trvalo dlouho, než jsme se sžili,“ říkal exkluzivně v iSport.cz Studiu Pavel Hoftych.

Liga je po podzimní části až nebývale vyrovnaná kromě triumvirátu Plzně a pražských „S“ na špici tabulky. Mladoboleslavský klub měl navíc v posledních letech spíše pověst klubu, kam chodí kopat hráči za zenitem, případně borci, kteří se chtějí ukázat a odejít za lepším. Chybělo propojení s městem i klubem, což se také dle mladoboleslavského kouče mění.

„Boleslav jde teď trochu jinou cestou a investuje peníze do mládežnické akademie. Klub se chce rozvíjet. Jsem rád, že se nám v jednom zápase dokonce povedlo nasadit do hry pět odchovanců, kteří můžou růst vedle Máry Matějovského a dalších zkušených hráčů.“

Nadále platí, že tahounem týmu na hřišti i v kabině by měl být Marek Matějovský, který před vánočními svátky oslaví už 41. narozeniny. Sám Pavel Hoftych v něm vidí stále velký přínos. „Mára je duší týmu v jakékoliv roli, protože k městu a klubu si vybudoval vztah. Je fakt, že je složité na tomto propojení pracovat, protože spousta hráčů jen dojíždí, málokdo tam bydlí, i když já mám v Boleslavi třeba pronajatý byt, takže tam často zůstávám, ale za důležité považuji, že jediným hráčem, který je v Boleslavi momentálně na hostování je Ekpai, jinak se jedná většinou o hráče klubu v perspektivním věku.“

Středočeský klub přestal ve větší míře sázet na hráče hostující z největších českých celků, jak to dělají třeba v Liberci, kde s toutou filozofií Pavel Hoftych přišel do styku velmi výrazně. Boleslavští budou na jaře sázet na novou posilu ze Zlína, kterou je Lamin Jawo. Zároveň Pavel Hoftych potvrdil, že by do týmu měli zavítat ještě posily do záložní řady pro posílení konkurence.

Na pořadu dne však v lednu mohou být také jednání o některých odchodech. Zájem zejména z Prahy je o Davida Pecha. „Jednání probíhají. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Teď ale vidím na majiteli i klubovém vedení, že udělají to, co bude nejlepší pro hráče i pro Boleslav,“ okomentoval případný přesun Pecha do Slavie Hoftych.

A jaká je tedy priorita trenéra před vypuknutím jarní části sezony? „Udržet tým stabilní. My nepotřebujeme zase tolik posilovat, protože cítíme, že některé hráče, ať už je to Jiří Skalák nebo Jakub Fulnek, jsme dotrénovali a dostali do takové pohody, když to tak řenu, že je to skoro totéž, jako bychom přivedli nové posily.“