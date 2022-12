Vytunění Brazilci. Geniální řešení, řekl Hoftych. Bavil ho tančící pardál Tite

Brazilci rozhodli o pohodlném postupu velmi rychle. Za první poločas vyprodukovali šest střel na branku, čtyři z nich skončily v síti. Vinícius, Neymar z penalty, Richarlison a Paqueta roztančili fanoušky více jak 200 milionové země. Krásnými akcemi nadchli celý fotbalový svět a rozpoutali brazilský karneval.

„Tihle hráči mají naprosto geniální řešení, dostávali relativně hodně prostoru. Korea si to s Brazílií zkusila rozdat na férovku. Od začátku tahala za kratší konec, přesto se její hráči dál snažili o otevřený fotbal,“ hodnotil čtyřgólovou smršť ve Studiu iSport.cz trenér Pavel Hoftych.

Brazílie po výhře 4:1 bez problémů prošla mezi nejlepších osm celků na turnaji, rozhodla fenomenálními kousky. Rychlé akce do otevřené obrany, s klidem proměněná penalta, technické parádičky, elegantní hlavičky i precizní zakončení. Všechno bylo.

„Na každé pozici nastupuje za Brazílii TOP hráč. Korejce rozebrali hned na začátku, v průběhu zápasu to pak měli snažší, Korejci vůbec nestíhali. Ti hráli v některých fázích hodně naivně. Ve druhém poločase byli Korejci houževnatější, důraznější, zaměstnali několikrát obranu soupeře,“ přidal svůj postřeh druhý host ve studiu Stanislav Levý.

SESTŘIH: Brazílie - Jižní Korea 4:1. Samba a hladký postup, kanárci dominovali Video se připravuje ...

Jeden z favoritů turnaje si povedený nástup do zápasu vychutnával se vším všudy. Projevily se brazilské veselé povahy. Po úchvatné třetí brance od Richarlisona se k tančícím hráčům u střídačky přidal i trenér Tite.

„Líbilo se mi to. Tite byl hráči vyhecovaný, možná tam proběhla nějaká sázka. Sice je to ostřílený pardál, ale zatancoval si s nimi. Já jsem na lavičce také emotivní,“ usmíval se Hoftych. „Je vidět, že současná Brazílie je výrazně dál v disciplíně a odolnosti vůči stresu, zároveň v nich je velká týmovost. To bylo vidět třeba ve chvíli, kdy Raphinha přenechal penaltu Neymarovi.“

Ve druhém poločase už Brazilci ubrali z plynu a zápas v klidu dohráli, Korejcům dovolili jeden gól a několik dalších šancí zlikvidoval Alisson. „Je to favorit celého turnaje. Mají fantastickou obranu a od té se odvíjí zbytek. Vytunili to do maxima, mají skvělý tým. Také gólman Alisson podal skvělý výkon,“ vyzdvihl Hoftych komplexnost a extrémní kvalitu současného brazilského výběru.

Za rozhodnutého stavu šel do hry i třetí brankář Wevereton, tím pádem si na turnaji zahráli všichni členové brazilské soupisky. „Bylo to super gesto. Je jasné, že do konce MS už hrát nebude. Do takového zápasu to absolutně patřilo,“ souhlasil Hoftych.

Brazílie pošetřila síly na páteční čtvrfinále proti Chorvatsku. „Budou to mít proti Brazílii hodně těžké, ale určitě budou důstojnější soupeřem, než Korea. Pokud favorit postoupí, tak nejtěsnějším rozdílem,“ odhadl Levý. „To bude úplně jiná Brazílie, víc se zaměří na defenzivu," dodal Hoftych.