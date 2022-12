Priske: Friis je skvělá volba. O posilách mluvil neurčitě, proč nehrál Kuchta?

Ještě ani neskončilo MS v Kataru a FORTUNA:LIGA už ukrajuje z prázdných políček kalendáře bez tuzemského fotbalu. V přípravném zápase se v prostorách strahovského tréninkového centra utkala Sparta se Žilinou. Pražané v severském počasí zvítězili 3:1 a u této příležitosti se podělil o postřehy také trenér letenských Brian Priske. Vysvětlil třeba absenci Jana Kuchty. A co téma posily?

Sparta vlétla na soupeře hladová jako po pověstném tataráčku Františka Straky. V 9. minutě to bylo už 2:0 po dvou gólech Lukáše Haraslína. Ještě do přestávky navýšil Jakub Jankto. Tým z Letné byl jednoznačně lepší, o přestávce oba celky prostřídaly a Žilině se povedlo pouze snížit.

„Se zápasem jsem spokojený. Bylo pro nás důležité získat zase herní praxi před krátkou dovolenou. Absolvovali jsme přes dva týdny dobrého tréninku a fyzických testů, hráči byli i na umělé trávě. Líbilo se mi nasazení i pohledné gólové akce,“ prohlásil po zápase kouč Priske.

Na Strahově to v pátek odpoledne vypadalo spíše jako klání za polárním kruhem. Počasí fotbalu příliš nepřálo. U lavičky už ale vedle Priskeho utkání přihlížel jeho krajan a nový asistent Lars Friis, který přichází namísto Thomase Nørgaarda, jenž odchází na vlastní žádost.

„Thomas nám sdělil, že se chce vrátit do Dánska ke své rodině a nové práci. Rozhodli jsme se mu vyhovět. Co se týče Larse, jsem spokojený s možností přivézt ho do Sparty. Pracovali jsme spolu čtyři a půl roku, takže se známe opravdu dobře a může se okamžitě zapojit. Ví totiž, jak bych chtěl hrát a trénovat. Zároveň znám jeho osobnost a jsem si jistý, že jeho angažmá je pro Spartu skvělým krokem,“ ujišťuje Priske.

SESTŘIH: Sparta - Žilina 3:1. Výhra na úvod přípravy, pálil Haraslín i Jankto Video se připravuje ...

V zápase se objevila spousta nadějných mladíků. S kapitánskou páskou do duelu nastoupil Daniel Kaštánek a šanci dostali také Patrik Vydra, Martin Suchomel nebo Ondřej Kukučka. Druhý poločas odehrál bývalý hráč Žiliny Adam Goljan. Naopak celý zápas strávil mezi náhradníky Jan Kuchta, kterého trápí viróza, jak prozradil Brian Priske po zápase.

„Bohužel evidujeme nějaká onemocnění v kádru, takže někteří hráči neabsolvovali kompletní přípravu před Vánocemi. Konkrétně se jednalo třeba o Kuchtu. Věřím, že se teď dá do kupy a v lednu bude zase v plné síle.“

O případných posilách však příliš hovořit nechtěl. „Nechci se vyjadřovat k tomu, co přesně se bude dít. Tohle je uvnitř týmu a řešíme to společně s Rosou a Frankem (Tomáš Rosický a František Čupr – pozn. red.). Vždy hodnotíme zejména hráče, které máme, a vždy se připravujeme na to, kdyby se náhle něco stalo,“ odpověděl neurčitě.

O vánočních svátcích zavítá trenér Sparty domů do Dánska, kde si odpočine v rodinném kruhu, ale vánoční pohodu brzy vystřídá pracovní nasazení. Už 3. ledna Sparta začíná závěrečnou fázi přípravy, o pět dní později odcestuje kompletní kádr na soustředění do Španělska, kde se Sparta utká se třemi zahraničními soupeři. Generálkou na začátek jarní části Fortuna ligy má být 21. ledna přípravný duel na Letné proti německému Norimberku.