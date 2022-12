Plzeňské Vánoce: Vydra a Květ pro obhajobu titulu, dojde i na odchody

Ráno první trénink, večer představení dvou posil! Viktoria Plzeň netroškaří, kádr vylepšuje tradičně velmi rychle. Obhájce titulu přivedl dva zajímavé hráče do ofenzivy. Očekávaný příchod Romana Květa (25) z Bohemians doplnilo velké jméno. Dres Viktorie poprvé oblékl i reprezentant Matěj Vydra (30), který podepsal smlouvu na dva a půl roku. Květ dostal v Plzni tříletý kontrakt, opačným směrem do Bohemians zamířil na hostování brankář Martin Jedlička.

Plzeňský kádr se v Doosan Areně po delší pauze sešel včera dopoledne. Na tréninkové jednotce už nechyběli noví hráči. Jejich představení si klub nechal až na podvečerní vánoční akci s fanoušky. Adolf Šádek příznivcům nadělil „dárek“, dva zajímavé hráče do ofenzivy.

Viktoria získala velkého bombarďáka. Matěj Vydra přichází jako volný hráč po půlroční pauze zaviněné těžkým zraněním kolena, naposledy nastoupil na konci dubna za Burnley proti Watfordu. V pondělí večer poprvé s dresem českého mistra mával přítomným fanouškům Viktorie, nosit bude číslo jedenáct.

„Jednání Viktorky bylo rychlé a konkrétní, budu zde mít veškeré potřebné podmínky. Prohlédl jsem si zázemí klubu a je špičkové pro trénink i regeneraci. Jsem rád, že jsme se domluvili a nyní je na mně, abych se dokázal prosadit a byl přínosem, motivaci mám velkou,“ pověděl Vydra pro klubové stránky.

Příchod českého reprezentanta si pochvaloval i Michal Bílek. „Je to zkušený hráč, dlouho působil v Anglii. Je pravda, že měl těžké zranění, bude se do toho dostávat pomaleji. Budeme s ním trpěliví. V útočné fázi je silný. Je rychlý, má dobrou střelu. Na pozici útočníka nám s ním v kádru vzniká větší konkurence,“ prohlásil plzeňský kouč.

Vydra si jako volný hráč vybíral z mnoha nabídek. Nakonec zvolil návrat do Česka, aby se dal dohromady po vážném zranění. Nejvyšší domácí soutěž hrál naposledy jako mladý talent za Baník v sezoně 2009/10, od té doby sbíral starty v cizině. Poslední čtyři sezony strávil v Burnley.

„Vrací se po zranění kolena, nicméně nyní už je uzdravený a připravený se zapojit do naší přípravy. Vidím u něj obrovskou motivaci vrátit se zpátky tam, kde byl právě před zraněním, kdy hrál v jedné z nejlepších soutěží světa,“ uvedl plzeňský majitel Adolf Šádek.

Ve Vydrově stínu proběhlo představení Romana Květa. O transferu z Bohemians informoval deník Sport v uplynulých týdnech, v pondělí večer Plzeň příchod ofenzivního záložníka, jenž za podzim nastřílel devět ligových branek, slavnostně potvrdila. Na západě Čech podepsal na tři roky, opačným směrem do Vršovic míří na hostování gólman Martin Jedlička.

„Nechtěli jsme dělat výrazné změny, protože když se uzdraví všichni hráči, kádr máme široký. Naskytla se ale možnost získat Romana Květa a Matěje Vydru. Jsem rád, že jsou tady, oba mají svoji kvalitu. Vylepší náš kádr,“ pochvaloval si Bílek.

Plzeň pošilhávala i po Vladimíru Daridovi, ten nakonec zvolil angažmá v řeckém Arisu Soluň. „Trošku jsme se o tom s panem Šádkem bavili, ale nebylo to ve fázi, že by k nám přišel,“ podotkl Bílek.

Do útoku mají v Plzni aktuálně čtyři hráče. Jedničku Tomáše Chorého, uzdraveného Jana Klimenta a Fortune Basseyho, k nim přibyl Vydra. René Dedičovi končí hostování a klub na něj opci neuplatní. Pokud se Vydra dostane po dlouhém zranění do formy, bude jasným aspirantem na základní sestavu. Naopak nejistá pozice je u Basseyho.

„Platí u něj to, co pro každého hráče. Kdo bude lepší, ten bude hrát,“ odpověděl Bílek na přímý dotaz ohledně pozice nigerijského forvarda. „Teď nepřemýšlíme o tom, že bychom kádr zkvalitňovali, že by ještě někdo přišel. Ale je pravda, že možná ještě k nějakému odchodu dojde,“ přiznal.

Pro jarní cestu za obhajobou titulu Plzeň každopádně získala zajímavé hráče, kteří aspirují na základní sestavu. Vydrův restart v českém prostředí bude jedním z velkých lákadel ligového jara.