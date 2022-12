Zlín řeší útočníky pro Vrbu. Čeká na Kozáka, zkouší i Juliše a Pulkraba

Když se Vrba brzy po ukončení neplodného angažmá v Baníku překvapivě dohodl na smlouvě se Zlínem, přál si doplnit kádr o dva tři hráče do užší rotace. „Nechci udělat chybu a chtít vyměnit celý kádr. To je nesmysl. Ale určitě chci mužstvo posílit. Mám slíbeno, že se na tom bude pracovat. Měli by to být fotbalisté, kteří už mají něco za sebou a pomůžou nám. Takoví, aby byli okamžitě schopni naskočit do užší šestnáctky,“ prohlásil nástupce Jana Jelínka, jenž přijal výzvu od předposledního celku FORTUNA:LIGY.

Klub zatím žádnou posilu neoznámil. Do Mladé Boleslavi naopak po skončení smlouvy přestoupil třígólový Lamin Jawo. Od Středočechů obdržel lepší výplatu. „Dostal od nás solidní nabídku, ale táhlo ho to do zahraničí anebo blíž ku Praze,“ upřesnil generální manažer FC Trinity Zdeněk Grygera. Gambijského